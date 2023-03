La moviola | ¡Qué viva México! O la comedia política genuflexa

@lamoviola

Sin pasiones en la cabeza, la nueva película del cineasta Luis Estrada (Ciudad de México,1962),. ¡Qué viva México!, tiene algunos puntos a su favor. Destaca el oficio, talento por momentos del responsable de La ley de Herodes, Un mundo maravilloso, El infierno, La dictadura perfecta, que se nota en la puesta en escena y sobre todo en el resultado que logra con sus actores , que muchas veces a lo largo del filme de muy loca economía narrativa, tres horas, salvan el barco.

Porque en esta ocasión, vemos una sátira social, sobre todo, y ya no tanto política, que se nota sin convicción y hecha por compromiso intelectual y tal vez moral.

Porque a lo largo de las más de dos horas, el director desarrolla un tono de gag, muy del humor que gusta a las plataformas streaming efectivo por momento pero inofensivo, banal y no la agudeza, incluso de valentía de sus largometrajes de tono político.

El objeto de sátira en esta ocasión, son personajes sacados de Los Beverly de Peralvillo, referente televisivo muy antiguo, y no el político y sus por desgracia humorísticas miserias. Si lo comparamos con los trabajos ya mencionados el filme, hay que decirlo, tiene la mano blanda. En la omisión está el pecado y tal vez la genuflexión.

Pobres y ricos de guiñol, lo cual no es malo y es un tono que Estrada maneja bien, sólo que la crítica se queda en lo superficial. Superficial porque pocas veces toca la punta de la pirámide de la división social, eje de la trama y porque elude el espíritu y la base del género desde incluso su concepción teatral: la burla, sí, burla y parodia al hombre de poder. A Estrada le tembló la mano, no quiso o de plano no lo creía necesario.

¿Dónde quedó el retrato de la descomposición de un sistema político desde sus orígenes? ¿Dónde el retrato del espejismo hueco en un mundo en apariencia maravilloso? ¿Dónde el descarnado retrato de la violencia social desde un humor negro de idiosincrasia dolorosa? ¿Dónde la explícita sátira al gobernante y su frivolidad y la crítica a los medios de comunicación? En un grupo de familiares bailando en harapos “no rompas más mi pobre corazón”. Por cierto, uno de los mejores momentos de la película.

Lejos queda el mexicano como objeto de análisis y sátira aguda. Basta mencionar Mexicano ¡Tu puedes! (José Estrada, 1985), en un momento en que los medios tenían por cierto, un margen más estrecho de maniobra. No es lo mismo la caricatura que la agudeza. A don Luis le faltó repasar un poco más su historia.

Poco de la trama, envuelta en rellenos innecesarios: Pancho Reyes (Alfonso Herrera), es un fifí, que ha logrado ascender en la escala social y reniega de su familia, hasta que su padre, Rosendo (Damián Alcázar que ya dio el bichirazo con los mismos tonos en cada papel que hace), le habla desde el perdido pueblo de donde es originario, por la muerte de su abuelo y entra el asunto de una herencia. A partir de ese momento inicia una comedia de enredos, en la mejor tradición de lo que hacía Televicine.

Un cuadro actoral de excepción al servicio de una comedia hueca superficial y genuflexa con el poder por lo que evita. Estrada prefiere poner como objeto de su crítica a los sectores sociales que al poder. Una lástima, si el director la hizo por legado.