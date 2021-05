La moviola | Querida Cruella

Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos comunicamos y en esta ocasión me temo que no tengo buenas noticias: tu esperada biopic carece de chispa y malicia. Toma esto con calma amiga, no te vayas a enojar y mucho menos conmigo, –tranquila–. En realidad ,signo de los tiempos, el filme es una suma de correcciones políticas muy del estilo en lo que se ha convertido Disney. Con decirte, que ¡hasta el vicio del tabaco te lo han quitado!

Me explico: desde tu debut en la gran pantalla con el clásico animado 101 Dálmatas (Geronimi, Reitherman, 1961) te convertirse en un referente de la maldad, la vileza, pero también la originalidad. Eras un ser que representabas de alguna forma la otredad de las convenciones. No era difícil confrontar al par de burgueses insípidos que eran la pareja formada por Roger y Anita, pero eso de hacer peletería con unos adorables cachorritos, en lugar de jugar a la pelota, es no sólo ser manchado, es ser original, irónico y sólo a ti se te podía ocurrir. Tu legado había sido la provocación.

La sociedad de cristal y las buenas intenciones –en público– que tanto gusta presumir a las nuevas generaciones, han hecho de ti en Cruella (Craig Gillespie, 2021), una anti heroína descafeinada en la que la maldad tiene una justificación moralista. Post modernismo de mermelada pues. Emma Stone, quien te interpreta de joven –no quiero decir que no lo seas, ¡no te enojes conmigo!– hace lo que puede, que no es mucho, con el guion de Dana Fox y Tony McNamara, pero el resultado es insípido y plano. Ni siquiera son capaces de convertirte en una femme fatale.

Por momentos amiga, la película se parece más a El diablo viste a la moda (Frankel 2006), que a un verdadero acercamiento a tu esencia. Eso sí, hacen un referente en la trama al filme Lifeboat (Hitchcock, 1944), que se siente para ser francos forzado.

¿De qué va tu historia, ya que estamos en este tema? Pues resulta que en tu infancia –te interpreta Tipper Seiffert Cleveland–, por una confusión en medio de una fiesta en la que tu madre y tú se han colado para solicitar ayuda a la dueña de la casa, sucede una tragedia que te deja en la calle. Ahí conoces a Jasper (Ziggy Gardner) y Horace (Joseph Macdonald), por cierto me los saludas, y juntos arman una banda de rufiancillos en el Londres sesentero. Nunca me contaste eso, amiga en nuestras largas noches de coctel.

Y la cosa se pone peor –entre Hitchcock y Dickens– ya que al crecer, interpretada ahora por Emm Stone, y con la compañía de Jasper (Joel Fry) y Horace (Paul Walter Hauser) siendo aún unos raterillos, la empresaria de la moda conocida como La Baronesa (Emma Thompson) se da cuenta de tu talento para la moda y te contrata como su asistente. Su fiel mayordomo John (MarkStrong), conoce un secreto que concretará el sin sentido.

Así las cosas, amiga: un filme con villanas no tan malvadas, canchanchanes no tan tontos y perritos no tan adorables. Lamento darte estas noticias, sobre todo ahora que te ganas la vida como delegada de la ANDA, pero es en suma el miedo a la cancelación y la dictadura de las buenas conciencias la que te ha descafeinado.

Te escribe y admira, tu esbirro más fiel.

