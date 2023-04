La moviola | Renfield se adecenta

@lamoviola

Cómo dijo Jack El Destripador: vamos por partes porque Renfield (Chris Mckay, 2023) comedia de medianas ambiciones y presupuesto, por lo menos no le apuesta a la estridencia blockbuster y eso le da per se respeto cinematográfico. Estamos ante un trabajo de pulido oficio que a estas alturas no es poca cosa.

Un argumento de ciertas luces, que se esmera en parecer original, guión correcto, ejecución deficiente a ratos y buenas actuaciones, en especial Nicolás Cage (el Drácula de marras de la historia y que a estas alturas se ve que todo ya le vale poco) hacen de Renfield: asistente de vampiro (¿puede usted creer que lo último es el subtítulo que le hizo como bautizo la distribuidora?), un filme de matices. No brilla, tropieza poco y uno pasa un buen rato. Eso sí, no elude la tentación de hacer referentes para cinéfilos aunque tampoco se engolosina.

Renfield (Nicholas Hoult), está harto luego de siglos, de servir a su amo Drácula ( Cage que poco a poco ha ido dejando su cara de compungido en esta ocasión para parodiar por momentos a Béla Lugosi), y cae, se engaña y piensa que es por accidente, en un grupo de auto ayuda para personas con relaciones tóxicas. A partir de ese momento, la relación de servidumbre y la complejidad que esto conlleva, sin que llegue a ser Roma vaya, cambiará, o esa es la intención del secretario del Señor de la noche.

Todo fluye claro en un tono de comedia del absurdo que toma como fuente la película de Tod Browning Drácula de 1931 más que la novela de Bram Stoker. La ya tan de moda reconstrucción de lo establecido, que en Hollywood va desde la historia, la literatura y por supuesto el cine. Original el asunto no es pero poner a pelear a Renfield con su patrón por sus relaciones adictivas y después involucrar a los dos personajes con una mafia de narcos, que por cierto no son el estereotipo mexicano tiene su gracia.

Hay una sutil, incluso ligeramente inteligente burla a la sociedad líquida y su adicción al psicoanálisis light y los libros de autoayuda. Tal vez la distribuidora pudo haber titulado la película Drácula según Coelho.

A la historia se suma Rebecca (Awkwafina) una enjuta policía con aspiraciones de detective que anda tras la pista de la familia mafiosa Lobo y que tiene a la cabeza a la matrona Ella (Sohreh Aghdashloo) draculesca y fría, con todo y su hijito Teddy (Ben Schwartz) que hace las veces de un Igor inútil al que le robaron un cargamento de droga y es un violentador de mujeres. El absurdo tan marcado del guión es pues, parte de la gracia de todo el numerito.

Sí, hay un adecentamiento de Renfield pero en aras de hacer un poco de desorden con los personajes clásicos. No es Drácula: muerto pero de risa ( Mel Brooks, 1995), con Leslie Nielsen, porque por momentos le apuesta no al gag sino a una broma de tintes más generacionales.

Al final la cosa funciona por las actuaciones y el argumento, que tiene sus tropiezos de ritmo en el desarrollo. Es un desparpajo por momentos irreverente por momentos formal al canon. En todo caso es mucho mejor que analizar si los trajes de Los Caballeros del zodiaco se parecen o no a los de la caricatura.