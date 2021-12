La moviola | Spider-Man: Sin camino a casa, un cartel hecho película

@lamoviola

La cúspide del cine de autosatisfaccion para el público ha llegado, el principal ejemplo del largometraje que no explora más allá de las expectativas del consumidor –nótese que no escribí público–, es la salvación de una industria a nivel mundial que aún no se recupera. Vamos a emocionarnos a través del camino ya anunciado de forma previa en el trailer y de las redes sociales, ese nuevo agente y supervisor de guion que mide los deseos y caprichos del respetable, cada vez más irrespetuoso, si hay un dejo de sorpresa en sus deseos preparados a fuego lento de lo que debe ser un filme. No me sorprendas, yo fingiré asombro, sólo cumple mis caprichos, parece ser la consigna.

Porque en Spider-Man: No way home (Jon Watts, 2021), tercera parte de la saga sobre el trepador de muros, ahora medio divorciado de Disney y bajo la tutela de Columbia Pictures, y distribuida por Sony Pictures, el diseño gráfico del cartel promocional, es de hecho del filme. Transita sin riesgos y la gente verá lo que espera. La industria en medio de una situación complicada, no desea experimentar. Y no lo hace.

Y a pesar de lo anterior, y que ya lo apuntaba Martín Scorsese en su melancólica carta al New York Times, asunto que por cierto quien esto escribe recordaba con un amable lector en redes, la película tiene su chiste; un entretenimiento goloso y amable que logra hacer pasar un buen rato y en unas de esas olvidarse de este cerrero oficio de criticar películas.

La actual saga de Spider-Man se acerca más al espíritu ochentero de filmes con su aire de teen-movie o high-school comedy que al cine de superhéroes. De hecho, esta tercera entrega recuerda un poco al tono de la de Zemeckis con una cargada tendencia a la fantasía desaforada y humor adolescente, eso sí, medio aligerado porque la audacia de hace treinta años es impensable en el cine de hoy.

Parece incluso que su estrella Tom Holland, es el arquetipo resucitado que pusieron de moda Michael J. Fox, el mismo Robert Downey JR., y compañía. Sólo que Holland es, digamos, acorde con los tiempos, menos audaz. En este tono radica mucho del valor de la actual saga y en especial de esta tercera entrega, con guion de Chris McKenna y Erik Sommers.

El filme, casi desde el principio da gusto al espectador, aunque eso sí, hacia la mitad tiene una ligera caída de ritmo. Funciona, de manera inteligente, como spoof-movie del género y no sólo eso, sino como una ligera parodia del mismo personaje. Es decir, a pesar de sus pocos riesgos, tiene muy buenos momentos y es un blockbuster en forma. En medio del divorcio con Disney, algo tenía que ofrecer a la franquicia, ¿no?

Innecesario a estas alturas detenerse en la sinopsis: El llamado multiverso es el leitmotiv de la trama, un final que promete si no más emociones por lo menos otra entrega más. Sí, aparecen Zendaya, Benedict Cumberbatch, por momentos instalado en Chen-Kai, Marisa Tomei, Jacob Batallón, Jon Favreau, JamieFoxx, William Dafoe, Alfred Molina, Tobey Maguirre, y Andrew Garfield. Estos últimos, no fueron spoilers, ¿o sí?

