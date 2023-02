@lamoviola

Ya tenemos como cada año, la temporada del Oscar. En cines y plataformas se podrán ver estrenos de las diferentes películas nominadas. Pero antes de entrar de lleno al tema en las próximas semanas, hay que ponerse ligero y abordar algunas propuestas sin grandes pretensiones que se pueden ver en casa.

La verdad es que hay de todo y va de lo de plano malo aunque muy publicitado, hasta propuestas interesantes. Ninguna exenta de análisis. Comencemos pues.

Una boda explosiva (Jason Moore, 2023), es un claro ejemplo de producto streaming, sigue el ejemplo –el mal ejemplo- de El padre de la novia (Alazraki, 2022) que hace meses lanzó HBO Max. Buena campaña publicitaria, filme de receta con resultados que se notan medianos y una historia más bien al vapor.

Comedia con tonos de slapstick y romántica, ni la mezcla de género con la parodia de cine hiper violento la salvan del naufragio. El problema es que el compromiso de las plataformas de llenar contenidos denotan un resultado en serie. En México a estas producciones hace mucho tiempo se les dio el nombre de churros por lo parecido de sus resultados.

Jennifer López (Darcy), es una chava, ya medio madurona, que accede a casarse con el ex jugador de futbol americano, Tom (Josh Duhamel), recién retirado y más bien con una carrera de medio pelo. El evento convoca a las dos familias en una isla paradisíaca, sorry por el lugar común, y no faltan los personajes arquetipo de estás comedias: padres divorciados y tacaños, madrastras jóvenes, el amigo despistado. En fin.

La cosa se complica cuando llega Sean (Lenny Kravitz), el ex novio de Darcy y lo menos malito del filme, un arrogante bribón que se dedica a bulear a Tom. La cosa va muy incómoda, como sucede en estos eventos, por lo menos los que se respeten, hasta que llegan unos piratas para secuestrar a los invitados. En medio de una comedia pastelera transcurren pues poco más de hora y media de producto televisivo. Trabajo estándar que no está por encima de ninguna serie, es demasiado ligera y por mementos pretende recordar asuntos como Birde on a wire (John Badham, 1987), con Goldie Hawn y Mel Gibson, no por la trama sino por el humor físico que pretenden manejar. Huya como del matrimonio. No, no es cierto.

Deje le confieso algo, desde hace meses tenía la inquietud de escribir de una propuesta, hoy se da la oportunidad: la serie es Belascoarán (Contreras, Kamata, Amat), adaptación, con sus licencias, del personaje de novela negra creado en la década de los setenta por Paco Ignacio Taibo II.

En realidad ya se había llevado a la pantalla grande en dos ocasiones al detective citadino. La primera vez a finales justo de los setenta y principios de los ochenta, bajo la dirección de Alfredo Gurrola. Dos filmes, Días de combate y Cosa fácil, que protagonizó Pedro Armendáriz. El resultado fue más que digno gracias a los guiones el elenco y sobre todo la dirección

En 1993, se hicieron unas segundas adaptaciones, con Sergio Goyri, pre Yalitza, en el papel de Belascoarán Shayne. El resultado fue de más a menos, ya que el público que buscaba Televisa era más ligero.

Ahora toca a Luis Gerardo Méndez hacer el papel principal en la serie y la verdad es que no da el tipo rudo, ordinario, que el papel requiere. De hecho, el tono de comedia que utiliza está fuera del rango de los demás actores. Una lástima, la idea era buena, la producción es más que deseable, pero no se puede meter a un actor solo porque esté de moda por la fuerza. La puede ver por Netflix. Los guiones son buenos, la dirección excepcional pero ¿Qué sólo Méndez da el rango de todo tipo de papeles? Véala y usted decida.