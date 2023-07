La mujer que enfrentó a Roma 

Dos mil años transcurrieron para que la humanidad rescatara del olvido a una de las mujeres más valerosas que conoció la antigüedad y reconociera en ella a un símbolo señero de la lucha por la justicia y la libertad. Su nombre: Boudica (Boudicca o Boadicea), la reina de los icenos, la reina guerrera.

De acuerdo con diversas fuentes romanas, principalmente Publio Cornelio Tácito y Dión Casio, podemos reconstruir su imagen y personalidad: vestía las túnicas típicas de vívidos colores que portaban los celtas y un manto grueso que abrochaba a su cintura. Su cuello estaba adornado con un pesado torque de oro, propio de la nobleza. Alta, fuerte, poderosa, carismática, resplandecía por su cabellera rojiza que le llegaba a las caderas, por su profunda mirada, pero sobre todo por su enorme valor e inteligencia.

Los icenos (iceni) ocupaban la saliente geográfica más pronunciada de la isla británica al oriente, en lo que hoy es el condado de Norfolk. De ellos comienza a saberse hacia el siglo I a.C. cuando las tropas de Julio César (54 a.C.) inician su avance desde el sur en pos de la conquista de lo que será Britania, la gran isla habitada por un nutrido conjunto de tribus independientes, aunque ni él ni el emperador Claudio (43 d.C.), casi un siglo después, les conquistan. Sin embargo, la relación con el Imperio pronto cambiará. Primero, en los tiempos del gobernador Publio Ostorio Escápula cuando éste pretende su desarme y luego a partir de la muerte en el 60 d.C. del rey iceno Prasutagus -que mantenía una relación de clientela con el Imperio-.

Si bien el monarca dejó en su testamento al reino y a todas sus propiedades en herencia compartida entre el emperador Nerón y sus dos hijas (ya que los icenos reconocían la sucesión al trono por ambas vías, masculina y femenina), el procurador Cato Deciano quebranta su última voluntad. No sólo se apodera de todo su haber y del reino, despoja a todos los líderes icenos de sus propiedades, esclaviza a los parientes de Prasutagus y les retira su condición como pueblo aliado de Roma.

La reacción icena no se hizo esperar. Se levantaron en armas bajo las órdenes de la reina viuda Boudica pero los romanos respondieron con enorme saña, desnudando y azotando a Boudica y violando ante su presencia a sus dos hijas. Boudica entonces invoca a la diosa de la victoria Andraste y le pide una señal: que le indique a través de una liebre (animal sagrado de los druidas) si inicia una guerra contra Roma. Al soltarla, ésta corre hacia donde estaban las legiones romanas. Los icenos saben qué hacer: la respuesta de la diosa es clara. Su contraataque fue demoledor.

Aprovechando que el gobernador Cayo Suetonio Paulino estaba enfocado en el asedio contra el refugio principal de los druidas en la isla de Mona (Anglesey), Boudica se organiza y arrasa quemando hasta sus cimientos a las ciudades romanas de Camulodunum (Colchester), Londinium (Londres) y Verulamium (Saint Albans) causando la muerte de más de 80 mil romanos, comprendida la Legión IX procedente de Hispania a cuyos miembros aniquilan.

Pero este respiro no duró mucho, Suetonio de inmediato regresa apertrechado con legionarios veteranos y en 61 d.C. logra cercar a los insurrectos isenos, provocando la derrota de la reina viuda y de su ejército en la batalla de Watling Street (la antigua calzada “Iter III” de Londres a Portus Dubris -Dover-, cuyo nombre procedía del vocablo anglosajón “Waecel”: aludiendo a los extranjeros -de la hoy Gales-). El ejército de Boudica había logrado replegar a los romanos pero Suetonio es un avezado combatiente. De acuerdo con Tácito su éxito radicó en haber escogido un desfiladero y la protección de un bosque a sus espaldas para atacar a campo abierto a los icenos que, confiados en su superioridad numérica creen que ganarán, al grado que llevan a sus familias a ver el enfrentamiento, cometiendo el craso error de que sus propios carros se mezclan con los de los combatientes. No saben que los romanos emplearían jabalinas en su contra (sabedores de que los icenos peleaban con el torso desnudo, pintados de azul) y utilizarían su impenetrable formación en cuña para atravesarles mientras por la retaguardia llegaban refuerzos de caballería. No tuvieron escapatoria y ahora fueron los romanos en acometer una nueva atroz masacre.

Del destino de Boudica y sus hijas no hay consenso. Algunos testimonios declaran que murieron en combate. Otros, que terminaron con su vida envenenándose. Sí, su fin fue triste, su vida atroz, pero su legado fue haberse convertido en inspiración del empoderamiento femenino al haber sido una mujer que no dudó en liderar una lucha desigual contra los abusos del poder y devenir en símbolo señero de la resistencia, orgullo e identidad de una tribu que se resistió a sucumbir ante la dominación. De ello hoy da fe la escultura victoriana en bronce que representa a Boudica con sus hijas, guiando un carro tirado por dos corceles, y que se encuentra en un extremo del puente de Westminster frente al Big-Ben como recuerdo vívido que evoca la lucha de un pueblo y de una mujer en contra de la opresión del poder.





bettyzanolli@gmail.com

@BettyZanolli