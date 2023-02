La Nicaragua de hoy, ejemplo para prevenir

Defensora de Derechos Humanos

La Nicaragua que luchó por su liberación de la dictadura de la dinastía de los Somoza aún no encuentra la paz. El sandinismo abrió una ventana para la emancipación de su pueblo; sin embargo, solo ha habido desilusión, desesperanza, opresión y persecución por parte del régimen de Daniel Ortega, uno de los ex guerrilleros más prominentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El FSLN y Daniel Ortega como parte del frente, lograron derrocar a la dictadura somocista en 1979, sin embargo, su ambición de poder no ha sido diferente de los Somoza: persigue a quienes disienten, le compiten o le cuestionan. La oposición es sometida por la fuerza del estado: las feministas, las y los excompañeros de lucha, demócratas que exigen libertades, diplomáticos que disienten, empresarios que expresan inconformidades, hasta miembros de la Iglesia Católica; la oposición de todo signo es perseguida y encarcelada.

Esto es posible porque, como tirano, controla la Asamblea legislativa, el poder judicial, el ejército y la policía nacional.

En Nicaragua no hay elecciones limpias, Daniel Ortega controla todas las instituciones electorales.

Este país de 6 millones 500 mil habitantes ha sido noticia porque 222 presas y presos políticos nicaragüenses fueron trasladados de las cárceles, hacia Estados Unidos. No sabían a dónde les llevarían cuando les subieron a autobuses y luego a un avión. La incertidumbre termina hasta que aterrizaron en Washington. Sin mayor información, es evidente que fue una negociación de alto nivel, no podría ese avión llegar a Estados Unidos si no fuese así.

Apátridas, sin derechos políticos, dejaron de ser nicaragüenses, sentenció el Tribunal de Apelaciones al deportarlos como traidores a la patria e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública. Apenas hace unas horas veíamos un video donde el dictador Ortega se regodeaba de la decisión que tomó a sugerencia de su esposa la vicepresidenta a perpetuidad Rosario Murillo.

En esa lista de presos políticos opositores se encuentran la emblemática Dora María Tellez la Comandante “dos” del FSLN, cinco sacerdotes; Pedro Joaquín y Cristina Chamorro Barrios, Juan Lorenzo Holmann, Arturo Ortíz, Felix Maradiaga, Miguel Mora, Medardo Mairena y Joel Vidaurre, quienes le han competido electoralmente a Ortega. Hace un año murió en prisión Hugo Torres, acusado de conspiración en perjuicio de la sociedad y el estado. Torres comandó a quienes en 1974 logran la liberación de presos políticos por el somocismo, entre ellos estaba Daniel Ortega. El Obispo Rolando Álvarez, otro preso político, no quiso dejar Nicaragua, por lo que es necesario no perderle la pista frente al hostigamiento del dictador.

Daniel Ortega ha sido señalado por haber constituido una policía paramilitar, de violentar los derechos humanos, de perpetrar la tortura, ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de personas.

Todo comenzó con la censura y persecución a los medios de comunicación, de inferir difamaciones contra quienes le criticaron. Después siguió con la prohibición de asociación y de reunión. La institución electoral está totalmente al servicio del gobierno de este tirano, dejó de ser autónoma.

Mientras acontecen estas agresiones, México “no quiere ser imprudente”, y a diferencia España les ofrece asilo. Hay un dicho sabio: “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”.