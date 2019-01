La nueva agenda global

Esta semana dio inicio la edición 49 del Foro Económico Mundial (WEF: World Economic Forum por sus siglas en inglés) en Davos, Suiza. Concluirá este viernes y como cada año hay un tema central, un orador especial en la inauguración oficial, y muchos invitados a este magno evento. Este foro es multilateral, multisectorial, multiempresarial y sin fines de lucro. Incluso me atrevo a decir, que, en ocasiones pienso que tiene más trascendencia y transparencia en cuanto a lo que se resuelve a comparación de los organismos internacionales.

La intención de esta reunión anual es reunir a los líderes gubernamentales y empresariales más importantes del mundo para tomar decisiones a favor del mundo. El tema de este año es “Globalización 4.0: configurando una arquitectura global en la era de la cuarta revolución industrial”, el cual intenta integrar los principales retos que la tecnología impone a los ámbitos sociales, políticos y económicos ocasionados o derivados por la actual revolución industrial que vivimos.

A lo largo de estos días, se reunirán aproximadamente 3,000 líderes que harán su mejor trabajo para sumar esfuerzos gubernamentales y empresariales para afrontar los problemas globales. Sin embargo, los puntos críticos para esta reunión es que no estarán tres de los siete presidentes del G-7 (Alemania, Canadá, Japón, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido) que son: Theresa May, Emmanuel Macron y Donald Trump. Cada uno enfrenta crisis políticas al interior de sus países.

La Primera Ministra del Reino Unido no ve para dónde moverse para lograr un acuerdo que obtenga los votos necesarios al interior del parlamento británico para que pueda darse el Brexit suave a partir del próximo 29 de marzo, ya que pensar en una salida dura implicará altos costos económicos, políticos y sociales para dicho país. En el caso de Francia, el presidente galo no ve la hora en que los chalecos amarillos se apaciguan, pues este movimiento social ha recobrado más y más fuerza a través de las redes sociales que invitan a la sociedad civil a manifestarse en contra de todo lo que representa Macron. Lo que inició como una manifestación en contra del incremento de la gasolina, hoy se ha convertido en una posible estrategia política para su anterior y ahora futura adversaria Marine Le Pen para recobrar fuerza en su partido político al cual le está dando un nuevo enfoque para hacer cambios a la Unión Europea desde el interior para no generar miedo ante un posible “Frexit”.

En el caso de la Unión Americana, el cierre parcial del gobierno lleva como tiempo record 34 días. Lo anterior motivó a su presidente a decir (como estrategia) que no puede ni siquiera enviar a una delegación, cuando casi 800 mil empleados federales no han podido cobrar su sueldo. El punto álgido: el muro, donde republicanos y demócratas se enfrentan al ejecutivo para que el presupuesto se autorice sin la partida especial de 5,700 millones de dólares para construir la promesa de campaña del actual presidente.

Dentro de los temas principales que se estarán abordando estos días está el crecimiento económico mundial que se verá frenado por las constantes tensiones geoeconómicas (como la antesala a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los aranceles al acero y al aluminio por parte de este último país al resto del mundo, entre otros temas), lo que conllevaría a un deterioro de las normas y principios del comercio mundial. El Fondo Monetario Internacional reitera que a nivel mundial habrá una reducción en el pronóstico del crecimiento anual. En el año 2018 se tuvo una tasa del 3.7% por lo que se esperaba que para este año no creciera, pero sí se mantuviera. Hoy, se estima un crecimiento máximo del 3.5%.

La canciller alemana Angela Merkel presente como un roble estabilizador de la Unión Europea ante las crisis británica y francesa. Por lo que viene a ser el contrapeso dentro del G-7.

Por parte de América Latina, estará el presidente brasileño quien dio el discurso inaugural y fue de gran expectativa dada su visión ultraderechista puesto que ha sido un gran escéptico del cambio climático y un gran crítico del modelo neoliberal. La delegación mexicana está compuesta por sólo algunos miembros a comparación de las ediciones anteriores, aunque habrá que esperar al viernes para analizar sus aportaciones y los beneficios que se traerán a México después de haber asistido. Ya que en el pasado la delegación era muy grande, pero muchos sólo se iban a pasear y lo que implementaban para nuestro país, era nulo.

Desafíos son muchos, logros ya veremos. Pero al menos la intención de este foro se habrá logrado con generar conciencia de lo que se requiere para tener un mundo mejor. Ya que lo peor es no hacer nada.

Coordinadora de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales. Universidad Iberoamericana

aribel.contreras@ibero.mx

@Aribel007