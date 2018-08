La nueva nomenclatura

La lucha del hombre contra el poder, es la lucha de la memoria contra el olvido.

Milan Kundera

1. El poder subyuga. AMLO ha cautivado a un ejército heterogéneo de políticos de distintas matrices. Quizá, habría que precisar, que, ahora la investidura presidencial ha logrado que esos pelotones de saltimbanquis se rindan a sus pies y actúen con docilidad y acriticismo. Sí, hay de todo, el nuevo bloque arcoíris agrupa a corrientes que estaban reñidas entre ellas, ahí están los priistas dinosáuricos, salinistas, neoliberales y nacionalistas tardíos, izquierdistas obnubilados, panistas sin principios, desempleados sin rubor, empresarios sedientos de ganancias y hasta cardenistas desmemoriados. Todos unidos por el poder y los reflectores, no por ninguna plataforma ni mucho menos programa. Total, vivimos en un país donde la desmemoria es una mercancía rentable e intercambiable.

2. Elba Esther Gordillo: la nueva heroína. Ya que AMLO, puede hacer lo que le venga en gana, perdonar y hasta sacralizar personajes. La ex dirigente magisterial revive y se coloca en esta nueva constelación de fuerzas que habrán de cimentar el control y domesticación del “lopezobradorismo”. No es Gordillo aquella que le sirvió a Carlos Salinas para “refrescar” el SNTE y golpear a Jonguitud Barrios. Esta mujer ya no representa la corrupción y la venta de plazas al interior del sindicato; ya no es esta ciudadana la que operó la maquinaria electoral para que Calderón ganara la presidencia; de ninguna manera, por la gracia del dueño de MORENA la grandilocuente profesora se subirá ahora a la plataforma multiforme que capitanea el tabasqueño.

3. Sólo una voz, sólo un despacho. Si alguien dudaba de las características autoritarias de AMLO, sinteticemos ejemplos, a saber: únicamente habrá un vocero de todas las dependencias para todos los temas; una oficina definirá compras, licitaciones y asignaciones; además, tendrá bajo su férula a treinta y dos delegados que competirán con el poder de los gobernadores; y, por si faltara algo, agrupó, en la nueva Secretaria de Seguridad Pública, a los policías y al sistema de inteligencia e impondrá al nuevo Fiscal General y, en consecuencia, al Fiscal Electoral y Anticorrupción. Tendrá en un puño a todo el sistema político del país.

Epílogo. La llamada cuarta transformación significa en la práctica un viaje al pasado. Un Presidente “austero” y una burguesía enriquecida y privilegiada. Se trata de un proceso en donde se fomenta el adelgazamiento del Estado, pero concentrado unipersonalmente. Es decir, se plantea un discurso estatista y en los hechos se fomenta una política a favor de la dictadura del mercado. Quizá por eso Slim y compañía gozan del “matrimonio” con AMLO.

pedropenaloza@yahoo.com/Twitter: @pedro_penaloz