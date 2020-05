Por: Alejandra Zenzes

A lo largo de estos días hemos escuchado la frase la nueva normalidad como si nos llevara de inmediato a una nueva forma de vida con solo decir que en determinada fecha (el 12 de mayo, el 18 de mayo, el 1 de junio y las que estén por venir) abriremos los ojos y estaremos viviendo de otra forma que se va a convertir en algo normal. Lo cierto es que todavía no terminamos de evaluar cómo es que nuestra vida habitual o nuestra normalidad nos llevó a encontrarnos en la situación en la que hoy estamos, es decir, en el escenario de enfrentar una pandemia sanitaria a nivel mundial.





Ha habido diferentes teorías sobre el origen del virus, pero lo único científicamente probable es que los virus y bacterias conviven con la humanidad desde el inicio de su existencia. Se han expresado diversas aseveraciones en torno a que el virus del SARS2 fue creado en un laboratorio en China y después liberado, por error o no; a que el virus es producto del consumo de animales silvestres que al llevarlos vivos a los mercados para ponerlos en venta se generó una combinación de agentes patógenos que se incubaron en ese ambiente propicio, o bien que son dos virus diferentes y que seguirán mutando, y por lo tanto seguiremos enfrentándonos a nuevas pandemias, entre otras hipótesis. Lo cierto es que los científicos y los médicos están trabajando arduamente en encontrar la cura para evitar el contagio en el ser humano. Y todo esto nos lleva a tener como primer conclusión que nuestra calidad de vida está amenazada por nosotros mismos, por nuestras acciones.





Hemos abusado de la forma en la que convivimos con nuestro planeta. Se sabe que únicamente el 2% de la biodiversidad es conocida y, sin embargo, uno de los principales problemas de la agenda ambiental es su pérdida. Los científicos afirman que estamos ya viviendo la sexta extinción masiva de especies. Las tasas de extinción alcanzan niveles inverosímiles, y como se ha probado, hay una correlación directa entre el crecimiento de la población humana y la amenaza a los ecosistemas y a las especies que habitan en ellos, amenaza que es permanente. Encontramos múltiples ejemplos de convivencia no sana entre el ser humano y las especies de vida silvestre en cualquier lugar del mundo; podemos analizar el caso de los elefantes en Asia, los rinocerontes en África, los grandes osos en Europa, el jaguar en América, por citar solo cuatro especies emblemáticas que representan la frase: especies en peligro de extinción.





Estas constituyen las acciones que deberíamos cambiar en lo que será la nueva normalidad; habrá que pensar en esquemas de convivencia sostenible, ya que no es posible continuar con las mismas prácticas de amenaza permanente del hombre a las especies de vida silvestre. Y lo lamentable es que en la letra hay mucho avanzado; se han firmado diversos acuerdos multilaterales, bilaterales, trilaterales, regionales y nacionales que señalan las acciones permitidas y las prohibidas. Existen protocolos y normas ambientales, pero no han logrado frenar ni los mercados clandestinos de especies silvestres, ni la explotación de productos específicos como el marfil y las pieles, por citar algunos de ellos.





No podemos continuar usando los mismos patrones de desarrollo que nos han llevado a un deterioro del entono ambiental afectando a las especies terrestres, acuáticas y aéreas. Todas reciben amenazas directas del hombre. Yo me pregunto si no es mucho más gratificante ver un águila, un tucán o un flamenco hacer vuelos, o bien seguir el salto de las ballenas, o la totoaba y sus rutas de nado, en lugar de estar persiguiendo a las especies para cazarlas y venderlas vivas o muertas, según sea el caso, y tener que llegar a su extinción, como estamos hoy viendo con la vaquita marina. Frenar la explotación de la vida silvestre es una de las enseñanzas que la pandemia nos ha dejado. La biodiversidad ya no debe de estar amenazadas por nuestra acciones; si ya de por si les quitamos su hábitat, no nos metamos a sus nuevos ecosistemas a amenazarlas más.





La ciencia ha demostrado que la genética del coronavirus está relacionada con bacterias que provienen de animales silvestres, en particular con murciélagos y pangolines de Malasia que fueron introducidos de manera ilegal a China. Esto se relaciona a su vez con el comercio ilegal de especies, práctica que justamente debemos de frenar. Estamos hoy viviendo una pandemia mundial por haber abusado de las especies. Pero tenemos una amenaza permanente sobre nosotros que también es agravada por las malas prácticas del desarrollo: el cambio climático.





El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son dos temas que se vienen trabajando en la comunidad internacional desde 1992; la nueva normalidad debe de orientarse a implementar las acciones que nos pueden ayudar como humanidad a frenar los esquemas de desarrollo y crecimiento que han acelerado el proceso del calentamiento global, así como detener la amenaza a las especies de flora y fauna silvestre; de lo contrario, lo que hoy vivimos se volverá una forma de vida normal. Ya hay mucho investigado, ya hay mucho traducido en acciones de política pública. Falta la voluntad de implementarlo. Si de verdad queremos incentivar acciones tendientes a lograr una nueva normalidad, empecemos por implementar ya, con carácter de urgente, las medidas de mitigación al cambio climático que en cada país se tienen identificadas y cambiemos la lógica de convivencia con el entorno natural, frenando las amenazas a nuestra riqueza natural.





La nueva normalidad deberá hacer de nosotros seres humanos responsables con nuestra casa, con nuestro planeta, el gran planeta azul. Tenemos mucho que aprender de él, y ya no lo podemos seguir lastimando igual. Por nuestra vida y la vida de nuestros hijos, construyamos una nueva normalidad cimentada en la sostenibilidad.





Ambientalista