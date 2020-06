Por: Carolina de Benito

En nuestro país y en todo el mundo, se empieza a hablar cada vez más sobre “la nueva normalidad”, pero ¿sabemos realmente lo que esto significa e implica?

De acuerdo con el gobierno federal, deben seguirse ciertos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno social, así como nuevos protocolos sanitarios que deberán ser parte de nuestras vidas desde ahora. Existirán muchos planes de cómo debemos ir retomando nuestras actividades diarias y seguramente irán cambiando conforme existan avances médicos y sobre todo se erradique este virus que vino a cambiar nuestras vidas.

El cambio debe empezar desde lo personal cuidando mucho más nuestra salud y la del prójimo. Ser más conscientes sobre nuestra higiene y cuidados personales para poder evitar cualquier contagio. Nuestra convivencia deberá ser mucho más ordenada y precavida, en la cual el cubrebocas, el gel antibacterial y la sana distancia serán esenciales en el día a día, por lo menos hasta que no exista una vacuna.

Otra medida preventiva es no salir de casa mas que para lo indispensable o para aquellos que es imposible poder hacer trabajo desde casa, pero ¿hasta cuándo nuestra sociedad lo podrá llevar a cabo?, ¿cómo persona y como familias estamos preparados para tanta convivencia que antes no habíamos tenido? ¿hay economía que aguante este ritmo? ¿volveremos a tener vida social?, y así podría continuar cuestionándome muchas otras cosas que nunca me había preguntado porque ni en las famosas películas de Hollywood esto se había presentado o por lo menos no que yo tenga conocimiento.

Una vida lejos de los que queremos, lejos de nuestros amigos y hasta lejos de nuestros enemigos nos ha obligado a replantearnos nuestra razón y propósito de vida, porque no sé ustedes, pero yo he apreciado el tiempo en familia, pero también he aprendido a valorar mucho más mi espacio personal. He valorado lo que con tanto esfuerzo mi familia y yo hemos creado, pero también valoro y reconozco cuánto me gusta mi trabajo y mi rol fuera de casa. Los roles se han equilibrado para algunos y para otros se han dividido aún más. Algunos hemos corrido con suerte de tener un entorno sano y seguro, pero otros no e incluso ha empeorado.

Entonces, ¿cuál es el punto medio?, ¿cuál es la mejor solución o el mejor escenario? ¿qué debemos hacer para mejorar y superar esta “nueva normalidad”? Sinceramente no lo sé, pero lo que sí sé es que cada día valoro mucho más a mi gente cercana y no tan cercana; valoro el vivir en una sociedad como la que nuestro país ha formado donde a pesar de lo malo siempre hay lo bueno que nos une y hace más fuertes. Así que ánimo porque de esta saldremos y mucho más fuertes que nunca.





@CIPMEX