La oposición de Morena es Morena 

En medio del primer informe de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido, Morena, libra una batalla sin precedentes en la Cámara de Senadores.

De manera sorprendente vemos al partido que ganó la mayoría en el Senado de la República mantener un desacuerdo público sin precedente. Martí Batres, quien presidió la presidencia del Senado, libra una batalla contra Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena.

El pleito entre morenistas tiene muchas más vertientes. Vemos el inicio de una posible fractura interna que incluso ha llevado a su líder, el presidente López Obrador a amagar con su salida del partido de seguir así.

López Obrador enfrenta un reto interno importante. Durante su participación en la reunión plenaria de Morena optó por llamar al acuerdo y evitar lo que considera viejas prácticas. No particularizó, pero sin duda es un tema que no lo debe tener contento, no en medio de los problemas nacionales que lo aquejan.

Hoy es el informe del mandatario, habrá aplausos y todos, absolutamente todos los morenistas estarán ahí para apoyar a su líder, sin reparo alguno. Mostrarán unidad de manera pública.

Sin embargo, la batalla al interior del partido apenas comienza, en menos de un año se esbozan los bandos que quieren controlar a la institución política. El tiempo dirá si el Presidente tiene la suficiente fortaleza para conducir un país que parece no tiene rumbo y un partido que se desperezará en los siguientes meses y años por el control del mismo.

Hoy López Obrador celebra, pero al mismo tiempo tendrá que voltear a ver lo que pase al interior de su partido, pues lo que no ha logrado hacer la oposición lo ha hecho su propio partido. Se fractura una parte de su poder casi absoluto, en este caso el legislativo. Morena no necesita oposición, se tienen a ellos mismos y con eso basta.