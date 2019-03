La oposición pasmada

Se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se cumplen los primeros 100 días en qué la presidencia de México no es encabezada ni por elPartido Revolucionario Institucional ni por el Partido Acción Nacional, se cumplen 100 días de pesadilla para la oposición.

Los partidos políticos que le hacen frente a Morena no han podido imponer prácticamente nada de su agenda, de hecho, por momentos ni siquiera son capaces de articular respuestas puntuales a lo que plantea el presidente, se ven rebasados por completo. La única agenda que tiene el país es la del gobierno, la de las mañaneras del presidente.

Nuestro país necesita contrapesos, como lo fue el propio López Obrador cuando era opositor.En su momento, él encabezó a la oposición que hoy no tenemos. Al pasar a ser gobierno el resto de los partidos no han logrado descifrar cómo convertirse en una real oposición. Parece que ese sitio no se ocupará pronto, pues su lejanía es evidente.

Los espacios que han dejado los partidos políticos lo han llenado algunas asociaciones empresariales, de la sociedad la sociedad civil o algunos organismos independientes. Sin embargo, hemos visto como esos contrapesos no siempre son bien recibidos por el presidente, quien por lo general los minimiza y en otras ocasiones los insulta.

La oposición tiene mucho trabajo por hacer, los políticos se tienen que replantear la manera en cómo se van a relacionar con la sociedad. En los últimos meses la distancia que hay entre unos y otros es abismal, de hecho hay una repulsión ante lo que suene a política. Para dogicamente ese escenario le es sumamente favorable al presidente quien ha sabido aprovechar el desencanto y lo transforma en apoyo.

Los seguidores del presidente ven en él a un político cercano. Muchas de las acciones que ha realizado se pueden calificar de populistas, pero son sumamente eficientes, no quiere decir que sean correctas. La vara que ha puesto el presidente es alta, ha vendido a la austeridad como una obligación y no como una cualidad, político que no sea austero de ahora en adelante no tendrá oportunidad en el nuevo escenario político.

Se acabaron los gobernantes de los lujos excesivos, los políticos que se quieran posicionar en este nuevo escenario tendrán que imitar de alguna manera los pasos del propioLópez Obrador, por lo menos hasta que el electorado busque algo más o llegue un político que parta los esquemas que el presidente estableció.

Sin embargo, el esquema que le funcionó al mandatario es el mismo que se ha dado durante los últimos años, nada nuevo. De hecho, de alguna manera fue una regresión a ese paternalismo y omnipresencia de los años 70s, ahora con el ingrediente nuevo de acercarse a la gente e intentar parecerse a uno de ellos. Sustituyó al político lejano por el que se auto denomina “del pueblo”.

Cien días después el presidente y su gobierno marcan pauta, la oposición no se hare cuperado del tren que les pasó por encima y hacen fallidos intentos por subirse a temas sin claridad y muchas veces son torpeza. A cien días entonces vemos a una oposición que no existe. Que alguien les recuerde que en tres meses habrá algunas elecciones en estados, en las que si todo pinta de la misma forma, perderán.