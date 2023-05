La pantalla grande nos engañó (I)

A lo largo de los años hemos sido testigos de diferentes personajes masculinos en series y películas que se han convertido en modelos para cómo “hombre ideal” debería verse. Desde Ross Geller de Friends (1994-2004) hasta Ted Mosby de How I met your mother (2005-2014) pasando por Noah Calhoun de Diario de una pasión (2004) y por Tom Hansen de 500 días con ella (2009). Estas series y películas dejaron millones de dólares en ganancias y se han convertido en algunas de las más populares de los últimos años. Y a pesar de los corazones que estos personajes robaron, quizá valdría la pena echar un vistazo más cercano a su manera de actuar en las relaciones icónicas en las que se involucran.

Aviso que las conclusiones que compartiré quizá nos hagan ver de manera diferente algunas de nuestras series y películas preferidas, pero considero que vale la pena reflexionar sobre ellas (y ellos).

Una de las más relevantes es quizá la historia de Noah (interpretado por Ryan Gosling) en Diario de una pasión. La película protagonizada por Noah (Gosling) y Allie (Rachel McAdams) nos muestra una historia de un amor que surge en la adolescencia y que es tan grande que resiste al tiempo, la distancia, los conflictos sociales e incluso a las rupturas. La realidad es que, si miramos más allá de los rostros atractivos de ambos personajes, podemos ver una relación sumamente tóxica y un hombre que se niega a recibir “no” como respuesta desde el inicio. Esta es una de las características principales de Noah. Negarse obstinadamente a aceptar que una relación ha terminado a menudo se presenta como una señal de que están "destinados" en lugar de ser un indicador de que uno está perturbado. En esta película Noah le envía cartas a Allie durante 365 días seguidos sin respuesta, y en los años que siguen, no hace amigos y decide que lo único que debe hacer con su vida es restaurar una casa "para ella”.

Esta es una obra de ficción pero gracias a su enorme éxito ha tocado la vida de miles personas, muchas de ellas mujeres jóvenes en su momento. Crecer con personajes como este siendo el “modelo” del verdadero amor es sumamente peligroso. Y no solo para las mujeres que buscan a un hombre con estas características, sino para los hombres que se educan creyendo que para poder tener una relación deben persistir agresivamente hasta que la mujer acceda.

Por otro lado tenemos a Tom (Joseph Gordon Levitt) de 500 días con ella, quien se enamora de Summer (Zooey Deschanel) y decide empezar un vínculo romántico con ella a pesar de que ella le dice, desde un inicio, que no quiere una relación. Un día Summer le menciona que solo son amigos y Tom entra en un espiral de depresión, falta de propósito y enojo. Sus reacciones no son agresivas como la de Noah pero toda la película (enmarcada mayormente desde su punto de vista) presenta a Summer como una descorazonada y a Tom como una víctima. Sin embargo, Tom decidió voluntariamente seguir en una relación aunque sabía que querían cosas diferentes.

Bajo este marco se sataniza a las mujeres por expresar sus deseos directamente y desde el inicio en una relación, mostrando así que, si el hombre intenta dirigirla hacia otra dirección y ella dice que no, quien está mal es ella por no haber cedido a sus intentos de hacerla cambiar de opinión (a pesar de que dijo claramente que eso no era lo que ella quería).

En la siguiente edición de esta columna continuaremos viendo cómo estas ideas han dañado la manera en la que las mujeres buscan y permanecen en relaciones con dinámicas tóxicas y hasta peligrosas.





