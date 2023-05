La pantalla grande nos engañó (II)

Twitter: @cons_gentil

En la edición anterior de esta columna mencioné algunos ejemplos de personajes masculinos de aclamadas películas y series que nos vendieron cómo el "hombre ideal" cuando en realidad eran representaciones de parejas tóxicas.

Uno de los mayores problemas que esto implica es la construcción de la idea de cómo se ve el "buen chico" que todas estamos buscando. Uno de los mejores ejemplos de esto es Ross Geller en la serie Friends. Ross es un hombre que está tan preocupado por demostrar que es un "hombre". Su manera de comportarse es una clara representación de todas sus inseguridades y termina compensándolas en exceso e incluso lastimando a otros en el proceso. La que más sufre es Rachel (Jennifer Aniston), de quien pasa la mejor parte de la serie enamorado y en una relación intermitente. Debido a los traumas de su adolescencia y su juventud en los que sentía que no encajaba con la idea clásica de masculinidad, tiene la necesidad de sentirse dominante para poder reafirmar sus inseguridades. Utiliza la territorialidad y la rivalidad cómo dos de los instintos más fuertes en sus relaciones amorosas. Al mismo tiempo se siente amenazado cuando Rachel comienza a construir una carrera y se vuelve más independiente, causando una serie de peleas y muestras de celos.

Por otro lado tenemos a Ted Mosby de How I Met Your Mother (2009-2014), probablemente uno de los peores "buenos chicos" que la televisión nos ha dado. En su personaje vemos a un “romántico empedernido” que quiere encontrar a la mujer ideal y proceder a construir una relación para casarse y tener hijos. Desde el primer capítulo Ted se enamora de Robin (Cobie Smulders) y le dice que la ama desde la primera cita. Ella claramente se desconcierta con esto pero él insiste porque está seguro que están destinados a estar juntos. A pesar de que a lo largo de su historia Robin le dice que no quiere casarse ni tener hijos, Ted piensa que si ella está con la persona correcta (es decir, él) ella podría cambiar de opinión. La historia de Ted es la de un hombre que tiene una interpretación incorrecta de la realidad ya que cree que todo lo que siente por otra persona debe ser real y recíproco pues mira la realidad como una novela romántica en la que él es el protagonista. Él interpreta sus sentimientos por otras mujeres como “señales del destino” de que deben estar juntos y no como lo que son: sentimientos que solo son suyos y no son indicadores de los deseos de las mujeres con las que quiere estar. Como si esto fuera poco, Ted prácticamente nunca se arrepiente de su comportamiento. Se niega a disculparse principalmente porque cree que, debido a que él es inherentemente virtuoso, nada de lo que haga puede ser tan malo. Esta serie está llena de momentos en los que actúa de manera egoísta, mientras que su imagen de sí mismo le permite justificar un patrón de comportamiento que es dañino para otras mujeres.

En conclusión, el peligro de los “chicos buenos” está justamente en que los vemos como buenos cuando en realidad no lo son. El romantizar el comportamiento obsesivo y posesivo hacia una mujer simplemente porque el hombre está “perdidamente enamorado de ella” es un hábito que nos ha llevado a creer que esta es la manera en la que el verdadero amor debe verse. La amabilidad de los “chicos buenos” se esfuma cuando las mujeres muestran que tienen intereses diferentes, y es ahí cuando surge de manera más clara su agresión y falta de respeto ante las mujeres que supuestamente aman. Quizá deberíamos poner más atención a estas reacciones más que a sus “grandes gestos románticos”, tanto en la vida real como en la pantalla.