La paridad en el Congreso

La integración de mujeres en el Congreso de la Unión pasará a la historia, de 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 241 son mujeres, y de los 128 escaños del Senado 63 lo ocupan mujeres. Llegamos a esta integración por mandato de la Constitución Política.

Un poco de historia es conveniente, esta reforma no estaba inscrita en el paquete de reformas en materia político electoral de 2014. Realmente un pequeño grupo de Senadoras le pedimos al Presidente Peña que apoyara fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en los espacios de poder. Obviamente su opinión sumó al PRI en este cometido y así se impulsó el tema en la reforma del artículo 41.Todo iba bien, sin embargo quienes prepararon el dictamen “enviaron ese tema” al transitorio de la reforma; así nos amanecimos el día que se iba a presentar al pleno del Senado.Recuerdo dijimos que era inaceptable inscribir la paridad en un transitorio.



Los señores legisladores cedieron pero que sólo aplicara a candidaturas para el Congreso de la Unión; dijimos no, debe aplicar a candidaturas de todos loscongresos locales de los Estados y del entonces Distrito Federal y a elecciones municipales.En mi experiencia legislativa he observado cómo influye y afecta la disciplina partidaria: sólo logramos que quedase la obligación de los partidos políticos para integrar 50% de candidaturas de mujeres y hombres en el Congreso de la Unión y en los 32 congresos locales; quedó pendiente integrar la paridad en la competencia municipal porque las Legisladoras del grupo mayoritario cedieron a la orden de “ya es suficiente”.

Es importante la presencia igualitaria de mujeres y hombres en esta Legislatura que comienza. Esperaríamos que este número influya en la concreciónde los pendientes que no pudimos lograr de la gran agenda integral de derechos de las mujeres y niñas que son necesarios para fomentar su autonomía y su reconocimiento como sujetas de derechos desde que nacen y hasta que mueren.

Conforme avancen los trabajos legislativos en ambas cámaras y se articule el trabajo de comisiones legislativas y de conferencia entre ellas, observaremos cuáles materias encontrarán coincidencia y en cuáles no; quienes se disciplinarán a lo que diga quien dirija su grupo y quienes trabajen en libertad respondiendo a quienes representan; igual se verá la expertis en la argumentación y el trabajo de negociación parlamentaria.



Hay un dicho en el feminismo que refiere que presencia de mujer no garantiza conciencia de género. Las Legisladoras comprometidas con la agenda integral de género seguramente trabajarán de manera conjunta. Tengo serias dudas que en el caso del grupo mayoritario de Morena que domina ambas cámaras, algunas de sus integrantes puedan lograr que temas como la interrupción legal del embarazo, los derechos plenos de la comunidad LGBT o eutanasia entre otros sean apoyados por López Obrador, recordemos que en campaña dijo que esos temas los enviaría a consulta, cuestión inaceptable porque los derechos humanos no se consultan; quienes representan al Estado sólo deben dirimir qué acciones implementará para asegurarlos.Dudo que el próximo presidente no de línea a los grupos de su partido, como tampoco creo que “mantendrá sana distancia” con el legislativo.



Meritoria presencia de Legisladoras, sin dudas para eso trabajamos. Y por el bien de las mujeres, les deseo éxito.





angelicaprd@yahoo.com.mx

@angelicadelap