¡La paridad va!

La semana pasada el INE aprobó que los partidos políticos deben postular cuando menos 7 candidatas para las 15 gubernaturas que estarán en disputa en 2021. La decisión está sustentada en la aplicación de la Constitución y de instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. También en el contexto de desigualdad que existe en la representación política de las mujeres.

Seamos claros: el INE no actúa de manera arbitraria ni discrecional. La actual legislatura aprobó en junio de 2019 una reforma constitucional conocida como “Paridad en Todo”, cuya lógica es garantizar que las mujeres tengan una participación igualitaria en todos los aspectos de la vida pública.

De hecho, si se analizan las iniciativas legislativas que le dieron origen a dicha reforma, es posible advertir que en ellas el punto de partida es la real y evidente subrepresentación de las mujeres en los cargos de elección popular y en el desempeño de la función pública. De igual forma las iniciativas sostienen que los cambios que se logren en materia de paridad a nivel federal, necesariamente deben tener una repercusión en el ámbito estatal, esto es, en el poder ejecutivo local y en el ámbito municipal.

Bajo esa lógica es que se reformaron diversos artículos de la Constitución, particularmente los artículos 35 y 41. En el primero de ellos se establece como derecho de la ciudadanía el de ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, mientras que en el 41 se impone como deber de los partidos políticos postular candidaturas de manera paritaria. También en la propia Constitución se estableció que la aplicación de este último precepto sería a partir de los siguientes procesos electorales.

Lo anterior significa que las autoridades electorales deben actuar en consecuencia. No hacerlo implicaría incurrir en responsabilidades constitucionales, además de inobservar explícitamente la aplicación de diversos instrumentos internacionales que el propio Estado mexicano ha ratificado, particularmente la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés).

De ahí que el INE haya determinado que, para lograr la mayor paridad posible entre los géneros en las 31 gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cada partido político nacional estará obligado a registrar 7 mujeres como candidatas para las 15 gubernaturas que estarán en disputa en la elección de 2021. También que las autoridades electorales estatales vigilen que se respeten los criterios que cada partido político determine para garantizar la paridad de género en la selección de sus candidaturas.

Es importante señalar que el compromiso del INE respecto a la paridad entre mujeres y hombres no es novedoso, ni obedece a coyunturas. Son convicciones institucionales de hace muchos años. Desde 1996 la autoridad electoral ha aprobado decisiones que se dirigen a eliminar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en la participación política.

Un ejemplo de estas medidas es lo ocurrido en el proceso electoral federal pasado. En noviembre de 2017, el INE aprobó un acuerdo en el que se establecieron criterios para que la anhelada paridad entre mujeres y hombres fuera una realidad en la integración del poder legislativo. Esto es, se determinaron reglas para los partidos políticos de postulación en candidaturas para diputaciones y senadurías y con ello se logró que por primera vez en la historia del país tuviéramos un Congreso de la Unión paritario. Ejemplo de ello es que ahora la LXIV Legislatura se autodenomine como la legislatura de la paridad.

En el caso de las gubernaturas, hay que señalar que la participación de las mujeres es mínima. Hay un déficit de representación de mujeres en el máximo cargo de representación a nivel local y los números no mienten. Históricamente solamente ha habido 7 gobernadoras. Actualmente, de las 32 gubernaturas de las entidades federativas, solamente 2 mujeres (en CDMX y Sonora) ocupan actualmente el cargo y una de ellas se renovará en 2021 (Sonora).

De ahí la necesidad de adoptar medidas para erradicar la desigualdad existente entre mujeres y hombres en dichos cargos de elección popular y que justifican la determinación del INE.

Habrá que poner atención a lo que determine el TEPJF respecto de las impugnaciones presentadas por un partido político y el Senado de la República contra la decisión. Sin duda alguna la resolución tendrá un efecto directo en la participación política de las mujeres.

Hay quienes dicen que el INE se excedió en sus atribuciones. No lo creo. Las decisiones de la autoridad electoral demuestran que la paridad va hacia adelante. En la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres no puede haber exageraciones. Exceso ha sido la histórica exclusión que ellas han sufrido y eso no es justificable en democracia.

*Jefe de oficina de la presidencia del Consejo General del INE