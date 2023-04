La Pascua y los nuevos comienzos

Twitter: @cons_gentil





Hoy, en el último día de la Semana Santa, se celebra la Pascua. A pesar de ser una festividad de la religión católica, considero que podemos hacer reflexiones valiosas a partir de ella, sin importar nuestras creencias.

En la Pascua se conmemora la resurrección de Jesús al tercer día después de haber sido crucificado. En términos simbólicos, la Pascua simboliza el renacer, vencer la muerte y la esperanza de la salvación. Uno de los elementos más característicos de la Pascua son los huevos, que representan la fertilidad y el inicio de un nuevo ciclo. Por otro lado, en el caso del conejo de Pascua, se cree que es característico por su gran capacidad de reproducción, remitiendo también a la fertilidad.

Estoy consciente de que la Pascua no es una festividad importante para todas las personas. Sin embargo, considero que la experiencia de tener que reinventarse -o de alguna manera renacer- , tener que vencer periodos de sufrimiento y volver a empezar son universales a la experiencia humana, sin importar el contexto religioso o cultural en el que nos encontremos.

Los seres humanos somos seres de hábito. Tendemos a querer encontrar un entorno estable, tener un ambiente que se sienta familiar y controlable para poder funcionar mejor en nuestras actividades y no temer constantemente que las cosas se vayan a desmoronar en cualquier momento. Sin embargo, eso es algo que sucede frecuentemente. Sin importar qué tanto esfuerzo podamos hacer para crear un entorno estable y controlable, la realidad es que las cosas salen mal o tienden a cambiar inesperadamente.

Solemos tener que empezar desde cero más veces de las que nos gustaría. Irónicamente, considero que esto es algo que no solemos buscar pero que al mismo tiempo muchas veces no podemos evitar; buscar un nuevo trabajo, volver a buscar una pareja después de salir de una relación, tener que buscar nuevos amigos, cambiar de carrera, etc. La lista es larga y la sensación es la misma: miedo a volver a empezar. Y es que ser un principiante en cualquier cosa lleva consigo una cierta sensación de vulnerabilidad y desconocimiento que puede no ser muy agradable. También es cierto que sentir que el entorno es nuevo y diferente puede brindarnos vigor, pero la realidad es que mucho de ello depende de las circunstancias en las que suceda. Quizá conforme envejecemos tendemos a preferir la sensación de seguridad y familiaridad por encima de la emoción de lo desconocido.

Considero que, al igual que la Pascua en la tradición católica es un momento para renacer, todos los seres humanos podemos intentar ver la posibilidad de un nuevo comienzo con esperanza. Es cierto que muchas veces no queremos volver a empezar. Puede ser porque estemos satisfechos con nuestras circunstancias o simplemente nuestro instinto humano de temer al cambio y a lo desconocido; pero la realidad es que, a lo largo de nuestras vidas, muchas veces no lo podremos evitar. Nos apegaremos, nos aferraremos y de repente un día todo cambiará sin previo aviso y no tendremos opción más que buscar un nuevo camino, sea cual sea.

Así que, sin importar cuáles sean nuestras creencias, la Pascua es un buen momento para detenernos y pensar a qué áreas de nuestra vida estamos aferrándonos por miedo a volver a empezar, o en qué aspectos nos negamos a ser principiantes de nuevo. Y después de ello, quizá dar el primer paso al nuevo comienzo que hemos estado evitando.