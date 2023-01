La paz es posible

Por mucho tiempo, se narró una historia sobre el crimen organizado que sirvió para justificar intereses y decisiones que fortalecieron todo tipo de delitos asociados a una industria ilícita que ha cobrado demasiadas vidas y, de paso, debilitó a las mismas instituciones del Estado responsables de su combate.

En esa historia, el poder de las organizaciones criminales era imposible de diluir y su capacidad de corrupción las hacía omnipresentes. Quien desafiaba esta idea, fuera un recién llegado a la estructura, un traidor o algún servidor público valiente, las consecuencias eran crueles e inevitables.

Así, el mensaje a una sociedad que de todos modos sufría los abusos de esa delincuencia era no meterse, porque el sistema estaba tan podrido que no había solución. Una condena de la cual nunca tendríamos escapatoria, por más que lo intentáramos.

Y eso se explicaba con una narrativa tan simple como aberrante: la demanda de drogas de nuestro vecino es interminable, nuestro país es paso (en una época) o productor (en otra) y cualquier intento de cambiar esa ecuación se enfrentará con una oposición del tamaño del gobierno de la nación que se percibe como la más poderosa del planeta y solo sus autoridades determinan quién la paga y quién la hace, en ese orden.

Los ciudadanos vimos pasar una administración federal tras otra, presenciando reacomodos, pagos de facturas, golpes de efecto y hasta una declaratoria de guerra contra ese mismo crimen, que luego resultó era patrocinado por el propio funcionario federal encargado de liderar esas batallas que solo empeoraron más la situación.

Un sexenio después, tampoco hubo muchos avances y eso que uno de los supuestos atractivos con los que se convenció a muchas personas en 2012 era que, al ser parte del sistema y tener la "experiencia", podían entenderse con el mounstro que, al final de cuentas, ellos habían ayudado a crear.

Para ese momento la industria criminal era imparable y ni siquiera la teoría de los pactos y las complicidades lograba hacer comprensible el horror de la violencia que iba en aumento. Si le sumábamos la corrupción y la impunidad, la situación se hizo insostenible.

Hace cuatro años, una mayoría decidió dar un giro pacífico para detener la guerra (que sí se desató, pero en contra de la gente) y terminar con la simulación de un combate al delito. Además, frenar la descomposición social que trajo la falta de atención a muchas de las causas que fortalecían a estructuras criminales que aparecieron como la única alternativa para superar condiciones de pobreza y de múltiples necesidades.

La última detención, de muchas que se dan cada semana y se informan con puntualidad martes y jueves, es una muestra más de que existe un rompimiento con la narrativa a la que se nos tenía acostumbrados. Falta camino por recorrer, sin embargo, las bases de una auténtica política de seguridad emergen y están en proceso de consolidarse.

Comparto cuatro elementos que sirven para sustentar este cambio:

1. No hay complicidad del Estado, ni de sus funcionarios. Llegamos al extremo social de justificar esta situación por motivos que rayaron en lo increíble. Como "sabían" tratar con los criminales, podían ponerles un alto y "administrar" no solo los negocios, sino el equilibrio y hasta el conteo de las muertes. La única falla fue que para entonces el crimen organizado tenía vida propia y no parecía necesitar intermediarios. Que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sea la primera mujer en encabezar el gabinete en esta materia, es un parteaguas en un mundo que, se nos dijo mucho en el pasado, solo podía estar reservado para hombres y, de entre ellos, "cuñas del mismo palo". Los resultados de ella y de un destacado equipo de trabajo en todas las áreas de seguridad, ha demostrado que es la capacidad y la dedicación lo que disminuye la violencia y no los acuerdos en las sombras para que todo siga igual.

2. El crimen ya no es la única escalera de ascenso social. Tristemente, en muchas comunidades la alternativa era abandonar la tierra de origen o afiliarse a una organización delictiva. Si se era joven, esta disyuntiva venía disfrazada de poder a corto plazo y de una vida -corta- pero glamorosa dentro del crimen. La realidad siempre ha sido otra, carne de cañón para nunca avanzar a menos de que se generara más violencia. Son cuatro años, con una pandemia de más de dos, en los que esas mismas regiones reciben una atención directa, que supera la de los apoyos económicos directos. Son opciones que permiten visualizar otro horizonte. En la historia anterior, para muchas y para muchos, el destino era irremediable y terminaba unido al delito, a la cárcel o a la muerte.

3. El objetivo es distinto. Se construye la paz y ese cambio de enfoque modifica cualquier estrategia anterior. No se busca someter, aunque se actúa contra quienes producen la violencia, se afecta el fondeo de los grupos criminales y se decomisa su mercancía y sus bienes; se trata de regresar la tranquilidad a cada rincón del país con base en oportunidades de educación y de desarrollo, por más alejado que se considere que está la población. Es distinto a la mano dura y cara amable de los "legendarios" líderes oficiales de la lucha contra el crimen y de los presidentes que supervisaban hasta la caída de las hojas de los árboles.

4. Tenemos soberanía. El Presidente Andrés Manuel López Obrador podrá ser uno de los Titulares del Ejecutivo más poderoso de la historia, solo que no por las razones que argumentan muchos de sus críticos. Lo es por la autoridad real que ha logrado a partir de su autoridad moral. Sin ninguna relación con el poder paralelo que servía de vaso comunicante con el crimen, su gobierno sigue instrucciones y toma decisiones solo de él. Nuestro vecino seguramente es tomado en cuenta, pero ya no se determina allá, lo que se hace aquí. Y no creo que sea por falta de información, sino por tener la suficiente acerca de una administración distinta.

Eso rompe con la narrativa de policías y ladrones, de patrullas y pistolas, de corridos sobre vidas ficticias y de criminales benefactores, porque las autoridades no ven por la gente.

La mayoría de la sociedad y el gobierno actual estamos ante la oportunidad de contar otra historia y de, en los hechos, convertirla en una nueva realidad: la paz es posible, si caminamos en la misma dirección, y esta vez puede durar mucho tiempo.