La pluma de Reyes Razo | Griselda Álvarez, la primera gobernadora

Por Miguel Reyes Razo

"Decidí que esa era mi hora. Seria gobernadora de Colima. Tambien la primera mujer que lo lograra en Mexico. Sopese mis posibilidades. Busque al Presidente. Don Jose Lopez Portillo me recibio con su habitual cordialidad y atencion.

"Presidente, -le dije- quiero ser gobernadora de Colima...

"Hable con Reyes Heroles, Senadora- me respondio.

"Ya tengo - le revele -el apoyo de Don Fidel Velazquez, Presidente.

"Hable -me repitio- con Reyes Heroles, Griselda. Yo le dire a Chucho que la reciba"

"Sali de Palacio Nacional envuelta en dudas. Durante toda mi vida politica y administrativa, desde que tuve uso de razon supe que era el Presidente de la Republica quien todo lo decidia. Que su palabra no tenia oposicion. Y ahora me enviaba a Bucareli. A decir mi aspiracion al Secretario de Gobernacion. Al por igual inteligente y brusco Jesus Reyes Heroles.

Tenia que estar muy bien preparada. Fortalecer mi espiritu. Exhibir entereza y amplio saber. Caracter para afrontar el encuentro con Reyes Heroles. Tenia experiencia y habilidad en el trato con los hombres del poder. Años atras,mcuando era funcionaria de cierta importancia importancia en el Seguro Social, tuve que encontrarme con el Presidente Adolfo Lopez Mateos. Subi a su automovil. Iba con su secretario Humberto Romero. El Presidente observo mi traje. Era un conjunto de falda y saco de piel.

"¿Ya se fijo usted, licenciado - deslizo el Presidente- que la maestra Griselda Alvarez viene vestida de pleonasmo?

"Romero le devolvio una risita complice; aprobatoria.

"No me inmute. Mantuve mi seriedad. Deje pasar la alusion sin aspavientos ni rubor. Asi eran las cosas. Asi.

" Y con determinacion pedi audiencia con Reyes Heroles y a la hora convenida llegue a su despacho. Sin mas preambulo le dije:

"Tengo la aspiracion de ser gobernadora de Colima. Se lo consulte al Presidente. El me recomendo que tratara este asunto con usted.¿Que opina?

"¡Opino que no! -rechazo con duro tono y severo semblante.

" Fue el primer " No" que me solto. No, no y no. Conte las veces que sin groseria pero muy decidido mantuvo su negativa. Diecisiete ocasiones lo repitio.

" A su rechazo crecia mi determinacion.,Voluntad, energia, ilusion, saber. Mi tenacidad vencio. Sali de Gobernacion con su aprobacion. Llegue a mi casa en la calle de las Nubes. Asi me sentia. Busque a Gustavo Carvajal. Era el Presidente del CEN del PRI. Joven delgaducho hijo de un Secretario de Gobernacion. Don Angel Carvajal. Gustavo, universitario cercano a Pablo Gonzalez Casanova.

" Que Sami David y Hector Hugo Olivares Ventura organicen su gira electoral, Maestra. Son muy buenos muchachos, llevan buena carrera politica y se pondran a sus ordenes. Hector Hugo es hijo del profesor Olivares Santa Anna. Estuvo internado en una escuela nornal rural. Sami es chiapaneco. Muy diligentes los dos. Estoy seguro que le serviran mucho. Usted conoce Colima mejor que ellos.

Colima 1979. Años atras escenario de extraños sucesos politicos. A fines de 1972 el PRI eligio al Profesor Barbosa Heldt candidato a la gubernatura del pequeño estado. Barbosa Heldt - antiguo amigo del Presidente Luis Echeverria- renuncio a la Oficialia Mayor de la Secretaria de Educacion Publica que gobernaba el Ingeniero Victor Bravo Ahuja.

De elevada estatura y notable discrecion, trato con sensible deferencia a los reporteros Mercedes Aguilar Montes de Oca y Miguel Reyes Razo. " Son ustedes un gran matrimonio periodistico"', les dijo al desearles años felices y obsequiar a cada uno una moneda de oro. Un centenario que equivalia a 750 pesos.

Barbosa Heldt se traslado a su campaña. Alfredo, su ayudante-secretario y un chofer lo auxiliaron. En 1973 Echeverria celebro el Dia del Maestro en el Teatro Degollado de Guadalajara. Acorde a sus decisiones ordeno que toda la comitiva lo acompañara a Colima. En esa ruta hizo un alto. Visito en su rancho " El Tecuan " al General Marcelino Garcia Barragan. Exsecretario de la Defensa Nacional el curtido militar - habia participado en la campaña presidencial de 1952 al lado del aspirante el General Miguel Henriquez Guzman al que cobijo la Federacion de Partidos del Pueblo Mexicano- vivia su retiro entre su resudencia en la Avenida de las Americas en Guadalajara y su finca rural. Cedio su sitio publico a su hijo Javier Garcia Paniagua.

Colima era en 1979 un lugar donde todo escaseaba. Sufrieron mucho los participantes en aquella gira para adquirir elementales prendas de vestir. Al encuentro con Garcia Barragan solo acompaño a Echeverria su Jefe de Estado Mayor el General Jesus Castañeda Gutierrez.

El Profesor Barbosa Heldt gano la eleccion. Flotaba en el ambiente el rumor de dificultades con el gobernador saliente. Luego surgieron versiones de males que roían la salud del gobernador electo. El nombre del Profesor Silva

Ocupo la atención. Era el duro rival de Barbosa Heldt. La salud de este declino en un tris. Y una mañana amaneció muerto.

Tambien su ayudante. Y su chofer también. "Se murió ahí hasta el perico", enjuicio, determino el vulgo.

" Yo supe que el Profesor Barbosa Heldt - me contó la Maestra Griselda Alvarez- se suicido. Se dijo que padecía incontinencia en las vias urinarias y que sin darse cuenta se orino mientras asistía a una recepción ya en su calidad de Gobernador Electo. Que fue tal su vergüenza ante su perdida dignidad, que determino quitarse la vida. "

EL UNIVERSAL me envió a cubrir la campaña de la distinguida escritora Griselda Alvarez. Mujer de rico pensamiento. Vasta cultura. Amor por la. Poesía y las Artes. Sensible a los sufrimientos y carencias de mujeres. Cruzada para dotarlas de saberes múltiples. Educarlas en el cuidado de su persona y crianza de sus hijos. Instrucción a legiones de "comadronas". Ansia de excitar el culto al respeto.

"Dialogo mucho con Cuauhtémoc Cardenas. Es Gobernador de Michoacan. Persigue la prostitución. Echa a esas mujeres de su tierra y las manda a territorio de Colima. Ya me llene de " muchachonas " . Tengo que reeducarlas. Conseguirles otro medio de vida.

Griselda Alvarez vivia el orgullo de ser jalisciense. Descendiente de gobernadores de Colima. Muy niña versifico. Hallo en la rima y la palabra pulida un estilete filoso. Le ilusiono ser la primera mujer en ocupar un sillon en la Academia de la Lengua. Agustin Yáñez se lo impidió. " Era un hombre retorcido. Tenia la mirada de un pez muerto. Se lo dije. Lo rechace. Prefirió distinguir a Carmen Millan ".

"Un delincuente me permitió darme cuenta del inmenso poder que un gobernador poseía - me contó Doña Griselda Alvarez Ponce de Leon-. Un individuo quebranto la ley. Cometió graves delitos en Colima. Lo reclamaban de Jalisco. Persona muy peligrosa. Decidi que lo trasladaran a Guadalajara. Instruí al Jefe de la Policía.

" Si usted quiere, jefa. El tipo este no llega vivo a Guadalajara. Yo le sirvo...

"¿ Que dice usted? - le pregunte aterrada.

"Eso, gobernadora. Que así se quita usted de problemas. Total..,

" Cuídese mucho - le respondí a ese desalmado- de que a este hombre le pase algo. Ahora le exijo que llegue en perfectas condiciones. Que nadie le toque un pelo. Lo hago responsable a usted. "

Suceso que no se le borraría jamas de su atareada memoria. " El asesino aquel llego vivito a Guadalajara. Me espanta saber que alguien pueda disponer asi de una vida

" Tengo una nieta. Monica; asi se llama. Apenas mi hijo Miguel la puso en mis manos le dije a la recién nacida " Te voy a enseñar a hablar. Lo haras muy pronto. Aorenderas a decir !Agua! Si !Agua! La necesitaras toda tu vida. Sera precisa en todo lugar. A ver, Monica, di !Agua!

" Dias y dias. No quite el dedo del renglón. Persisti. Y lo primero que Monica dijo fue ! Agua ! Ahora es una joven muy linda. De verdad mi nieta Mónica es muy hermosa. "

Juiciosa, leal consejera. Serena ante tempestades. Visionaria. Dulce amiga.

¿Gano dinero en su carrera politica, Maestra ?

" Desde luego que si. Mis años de gobernadora vivir no me costo gran cosa. Habite la Casa Colima. Ahi me encerré. Nunca di de que hablar. Veladores vigilaban. Si, hice buenos ahorros.

" Que consumió la enfermedad de mi nieto. Hijo de mi hijo Miguel. Hermanito de Monica. Niñito que enfermo de cancer. Sufria intensamente. Lo atormentaba el dolor. Le pregunto a su padre : ¿ Por que, papa, tu que eres medico y curas a todos, no me curas a mi?"

" Mi hijo y yo hicimos cuanto pudimos por su vida. Entregue gustosa mis ahorros. Nadie pudo curar a mi nieto. El niño murio".

La Maestra Griselda Alvarez Ponce de Leon fue la primera mujer que gobernó un entidad federativa de Mexico.

FIN...FIN...FIN...