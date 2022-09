La Pluma de Reyes Razo | Zabludovsky en el temblor de 1985 (I)

Por Reyes Razo

Jacobo Zabludovsky Kravesky bebía café con su esposa Sarita en la cocina de su casa en las Lomas de Chapultepec. Costumbre del matrimonio que desde muchos años atrás disfrutaba la cómoda residencia que les proyectó y construyó Abraham, arquitecto hermano mayor del periodista. Humberto G. Tamayo, cultísimo locutor-publicista le ofreció el terreno. Cerro de la Breña. Mirador inmejorable. Desde ahí, junto a la casa de la política Margarita García Flores se observaba la vida del inmenso valle. Como un óleo de José María Velasco.

Madrugador que pregonó: “La Suerte sí existe. Es una viejecita que sale a la calle y pone su puesto un poco antes de las cinco de la mañana... A las cinco y cinco ya se le acabó. La repartió y se fue”. Jacobo despertaba, vestía viejísima bata y recogía una veintena de periódicos. Temores y precauciones lo obligaban a ir hasta la elevada verja de metal que afirmaba la privacidad -seguridad- de los residentes en esa porción de Lomas de Chapultepec. Sarita servía el café. Jacobo trasegaba periódicos. Desde el oficial y plano El Nacional hasta el llamativo Cine Mundial que llenaba su portada con la sonrisa, las piernas, los ojazos de una artista de cine. Hasta el siempre interesante Excélsior, el novedoso El Universal y el muy moderado Novedades. Reborujó El Heraldo de México. Echó un vistazo a El Día. Se entretuvo en El Sol de México. Examinó Ovaciones…

Era la mañana. Lourdes Guerrero compartía noticias en el informativo Hoy Mismo. Llevaba años en la tarea. Con Guillermo Ochoa —reporterazo de época que de Excélsior saltó al Canal 8 - Televisión Independiente de México y desde enero de 1973 en el Canal de las Estrellas de Televisa el 2, transmitía —con fresca sonrisa— el sístole y el diástole de la información.

“¿Quieres más café, Jacobo?”-propuso la reposada cariñosa mujer. “Ahorita no, Sarita. Espérame tantito”- le respondió Jacobo que dejó su mirada en la pantalla. Escuchó entonces. Vio en ese instante. “Está temblando... Pasará pronto... No se alarmen...” La sonrisa profesional se hizo gesto de preocupación. Mujer madura, Lourdes Guerrero era madre de dos hijos. Juan Pablo y Raúl. Hija del maestro Amparán, por muchos años Director del Conservatorio Nacional de Música, Lourdes Guerrero amaba la música. Fomentó ese arte en Juan Pablo. Desde sus días en el Liceo Franco Mexicano estimuló la formación de grupo musical juvenil.

Ahora, a las 0:7:19 de ese -aquel- inolvidable 19 de septiembre de 1985, Lourdes Guerrero con Juan Dosal era vista por millones que se daban cuenta de que los personajes parecían mecerse, bailotear en la televisión. Así, hasta que de golpe y porrazo la transmisión se cortó. Se fue la imagen. Huyó el sonido. En las Lomas de Chapultepec, en Cerro de la Breña no se “sintió” el temblor.

Preocupó a Jacobo Zabludovsky la interrupción del noticiario. Bien sabía de temblores de tierra y terremotos el sereno reportero. A fines de 1972 el telefonazo de Raúl Hernández —Jefe de Información del noticiario 24 Horas— sacudió el sueño; lo obligó a intempestiva vigilia. “Jefe -justificó Raúl Hernández- Nicaragua se desplomó. Un terremoto, señor. Creo que usted debe ir. ¿Me autoriza solicitar que nos presten un avión? ¿Se lleva Ángel Cabrera? “Voy a hablarle -decidió Jacobo- a Espinosa Yglesias. Es mi amigo. No me negará...Don Manuel Espinosa Yglesias, el poderoso banquero -aunque ya no era dueño de Banco de Comercio- no le negó el favor a su amigo. El acaudalado señor Espinosa Yglesias, desde su dormitorio en la inmensa residencia Las Flores 50 en San Ángel despertó a la tripulación. “Lleven al Licenciado Zabludovsky a Nicaragua. Va a trabajar. Se esperan. Lo traen de regreso”. Así fue Jacobo Zabludovsky a Managua.Ya repasaba Prosas Profanas de Rubén Darío. Extraería de su memoria delicadas poesías del gigante que cantó Roosevelt.Vuelo. Horas de trabajo. Y vuelta a México.Unicamente él, solo él, exclusivamente él “cubrió” el desastre.

Esa noche desde la Ciudad de México, desde avenida Chapultepec 18 el país se enteró del derrumbe, de la ruina de Managua. Al amanecer del 19 de Septiembre de 1985 hizo a un lado la taza de café, los periódicos, la conversación con Sarita. Prendió el radio. Giró las perillas. En algún lado habría información. Si Lourdes Guerrero y el noticiario Hoy Mismo habían salido del aire. Si Lourdes Guerrero había tranquilizado tras la convulsión del centro de la Tierra era que algo muy serio ocurría en el país. “Sarita -pidió Jacobo- llama al chofer. Dile al señor Cacique que es urgente. Que venga ya. Yo ya me voy a bañar”. Eligió la camisa -como toda su ropa,hecha a medida- el blazer azul marino, el pantalón gris oxford y la corbata negra. El señor Cacique ya estaba frente al volante del Mercedes que el magnate Emilio Azcárraga Milmo -su jefe, su amigo, su patrón, su cuate, le obsequió. “Es blindado. Creo que tú lo necesitas más que yo. Te lo regalo, Jacobo”. Así. “En mi automóvil tenía teléfono. Los que ponía Alejo Peralta. La línea funcionaba correctamente. Llamé a la XEW. Años de trabajar ahí. Por esa frecuencia transmití un día desde un escondite en Suiza, que México sería la sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Clark Flores me ayudó. Obtuve un “Scoop”. Una exclusiva mundial. “Por el Paseo de la Reforma descendía y no noté cambio importante en la vida de mi ciudad. Todo lucía normal. ¡Hasta que desemboque en Reforma e Insurgentes.Ahí estaba ya a punto de desplomarse un hotel propiedad del licenciado Miguel Alemán. Hotel-cabaret. La violinista Olga Breeskin era la fama. Entonces, por los ventanales salían, como espectros, como fantasmas volátiles, lenguas de cortinajes que referían desolación y desgracia.

“Con muy malos, tristes presentimientos pedí al señor Cacique nos fueramos a Televicentro, Ahí se me cayó el alma a los pies. Las torres de Televicentro, mi casa, el lugar donde por décadas había yo pasado más horas que en mi propia casa, era mezcla informe de ladrillos, fierros, muebles rotos. Un espeso, denso polvo lo envolvía todo. Hacía casi irreal el peso y volumen de la desgracia, "Entonces continué mi transmisión.Por la XEW, A través de mi teléfono. Sobre mis pasos narré la desgracia de mi ciudad.Te contaré Reyes Razo -me dijo Jacobo Zabludovsky.