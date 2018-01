La política me da risa

SONRISAS.- Porque la información es poder, este lunes El Sol de México inicia una nueva etapa que, definitivamente, nos hace sentir sumamente orgullosos a todos los que pertenecemos a esta gran familia editorial mexicana. Quiero expresar mi agradecimiento a varias personas que, de no ser por ellas, definitivamente yo no formaría parte de este gran equipo de profesionales de la comunicación, empezando por Don Mario Vázquez Raña (QEPD) y su distinguidísima esposa, la señora Paquita Ramos de Vázquez. *** Igualmente, hago extensivo mi agradecimiento a mis jefes y compañeros Francisco Torres Vázquez, Francisco José Torres Cano, Martha Citlalin Ramos Sosa, Alejandro Jiménez Martín del Campo y a tantos que de lunes a domingo hacen posible que nuestros lectores estén bien informados. ¡felicidades a todos!

RISAS.- Las precampañas de los distintos aspirantes a los puestos de elección popular que estarán en disputa el próximo 1o de julio ahí van, pareciera que todos se están conteniendo para cuando se llegue el momento de la verdad, la llamada hora cero y que se dará cuando oficialmente dejen de ser precandidatos para convertirse en candidatos. Y bajo este contexto, está más que claro que todos por igual están guardando sus dardos más venenosos una vez que el INE acomode el banderazo de salida para que arranquen las campañas proselitistas de quienes resulten ser candidatos. *** Este arranque de año nos ha permitido ver, por ejemplo en aquellos que aspiran a contender por la Presidencia, que por el momento harán oídos sordos a los ataques de sus adversarios. Pero, ¡mucho ojo!, porque conforme avancen los días y el margen de maniobra se vuelva más estrecho, la guerra de lodo se pondrá color de hormiga.

CARCAJADAS.- Este fin de semana, el titular del Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reiteró que en la capital del país se siguen realizando detenciones de delincuentes, pero lamentablemente por el nuevo Sistema Penal Acusatorio sigue el descenso de la población penitenciaria, destacando que este asunto de la seguridad necesita urgentemente que se trace con responsabilidad de presupuesto una estrategia que permita la construcción de la policía, porque a final de cuentas la única manera en la que se puede ir haciendo una contención en la comisión de delitos es que se sepa que no hay impunidad. *** Por otra parte, Miguel Ángel Man- cera Espinosa señaló que durante la época electoral no permitirá que se cometan actos de violencia que pongan en peligro la seguridad e integridad de la población, asegurando que las autoridades capitalinas no irán más allá para no interferir en la libertad electoral, por lo que adelantó que bajo ninguna circunstancia coartará la libertad electoral de nadie, reiterando la importancia de la reunión con los representantes de partidos para que se tomen en cuenta las propuestas, ly así llegar a consensos para que las elecciones se lleven a cabo de manera pacífica.

LA PREGUNTA DEL FIN DE SEMANA.- ¿Quiénes serán los candidatos de los jóvenes y quiénes serán los candidatos de los adultos mayores? Porque más allá de una cuestión de targets, lo importante será ver qué políticos consideran a estos dos sectores de la población, que representan a millones de potenciales votantes.

