La política me da risa | Arrancan campañas para gobernador en 5 estados más

SONRISAS.- Y como no hay plazo que no se cumpla, ayer arrancaron de manera oficial las campañas proselitistas en cinco estados de la República que habrán de definir en las urnas a sus próximos gobernadores el domingo 1o de julio: Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. No hay que olvidar que justo hace un mes, en otras cuatro entidades (Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Yucatán) también iniciaron hostilidades proselitistas.

De acuerdo con distintas encuestas, Morena encabeza las preferencias en cuatro de las nueve entidades: CdMx, Morelos, Tabasco y Chiapas; en Guanajuato PAN y PRI presumen una parejera; en Jalisco Movimiento Ciudadano (MC) va a la cabeza; en Veracruz y Puebla el PAN y Morena registran un empate técnico y, finalmente, en Yucatán la preferencia está dividida entre el blanquiazul y el tricolor.

En cuanto a los nombres que acaparan reflectores, en la capital el embudo ya se empezó a estrechar con Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales y Mikel Arriola; en Chiapas Rutilio Escandón y Roberto Albores; en Morelos Cuauhtémoc Blanco y en Tabasco Adán López.

En Veracruz Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García, que prácticamente están empatados; al igual que en Puebla con Martha Alonso y Miguel Barbosa; en Guanajuato el líder es Diego Rodríguez, en Jalisco el meromero es Enrique Alfaro y en Yucatán el empate técnico entre los abanderados del PRI y el PAN.

RISAS.- El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), en voz de su director general, David Penchyna Grub, dio a conocer este fin de semana que antes de que concluya mayo, el instituto pondrá en marcha un novedoso sistema que permitirá que los derechohabientes traspasar su hipoteca y gestionar un nuevo crédito para adquirir una casa en otro lugar.

Penchyna Grub adelantó que las características de esta oferta de crédito responde primordialmente a las necesidades sociales y labores de los afiliados al Instituto, pues el derechohabiente se podrá ceñir a un esquema de servicios que traerá aparejados varios beneficios, esto gracias a que se logró hacer una serie de ajustes en los modelos de originación y en los sistemas tecnológicos de otros programas. ¡Enhorabuena!

CARCAJADAS.- De gira por Chiapas, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se comprometió con la transformación de esta entidad y anunció que el territorio no sólo será una zona económica especial, sino que se convertirá en un estado esencial y el corazón del turismo en México. Además, durante el arranque de campaña del candidato a gobernador, Roberto Albores, Meade dijo que trabajarán de manera conjunta porque Chiapas posee atributos y características que le permitirán convertirse en una potencia y esto detonará el crecimiento económico y el empleo.

TE LO DIGO JUAN PARA QUE LO ENTIENDAS PACO… IGNACIO.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, puso en su lugar a su “colaborador”, Paco Ignacio Taibo II, al asegurar que de llegar a la Presidencia de la República no decretaría expropiación alguna. ¿No les digo?

www.lapoliticamedarisa.mx

alessandriniyazmin@yahoo.com.mx

Twitter: @yalessandrini1