La política me da Risa | Morena solventará los temas que quedaron rezagados

SONRISAS.-La agenda del grupo parlamentario de Morena para el segundo período ordinario de sesiones del Senado responde a las exigencias del país, señaló el coordinador de este partido, Ricardo Monreal Ávila, quien detalló que la Primera Reunión Plenaria de su grupo parlamentario se llevará a cabo el próximo 6 de febrero, adelantando que ésta se llevará a cabo en las instalaciones de la Cámara Alta para apegarse a la política de austeridad e invitarán a los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Gobernación, Seguridad Pública, Energía y al director de Petróleos Mexicanos.

Monreal Ávila manifestó que los legisladores de su partido cumplirán con la agenda de 12 puntos que los coordinadores en el Congreso detallaron en julio pasado en una colaboración de poderes con el Ejecutivo.

RISAS.- Federico Döring Casar, diputado en el Congreso de la Ciudad de México por el PAN y que en las semanas más recientes ha estado muy activo impulsando una iniciativa de ley, cuyo objetivo es hacer justicia a las mujeres víctimas de sextorsión, ciberacoso y pornovenganza, manifestó que la violencia sexual a través de los medios cibernéticos es un fenómeno que se ha recrudecido en los últimos años a pesar de que en la pasada Legislatura se intentó combatir estos fenómenos modificando el Código Penal, esfuerzo que resultó en vano porque en la Ciudad de México compartir contenidos sexuales por la vía digital y sin el consentimiento de las personas participantes todavía no es considerado un delito, ya que sólo se les considera así cuando se trate de contenidos en los que hayan participado menores de edad.

Döring Casar se mostró alarmado al señalar que actualmente quien hoy ejerce violencia sexual-digital, no sólo en la capital sino en casi todo México, goza de impunidad, por lo cual es importante que se castigue este tipo de conductas delictivas con penas de hasta seis años de prisión a todas las personas que exhiban o difundan estos contenidos, porque afectan la integridad de las mujeres; razón por la cual es urgente que el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia locales trabajen conjuntamente para implementar medidas tendientes a brindar más protección a las mujeres.

CARCAJADAS.-El INEA y el Consejo Nacional de Fomento Educativo requieren un fortalecimiento en sus alianzas, a fin de que los servicios de alfabetización, primaria y secundaria lleguen a más localidades alejadas con población menor a los dos mil 500 habitantes, apoyados, además, con los representantes de los sectores social, público y privado, así lo aseguró el director general del INEA, Marcos Bucio Mújica, durante la I Reunión Ordinaria del Colegio de Directores y Enlaces del instituto, donde se acordó llevar a cabo esta misión educativa emprendiendo una ruta de cambio con austeridad.

¿NO QUE NO?- Según ella, “el sistema de partidos políticos que tanto daño le ha hecho a México ya está obsoleto e inservible". Lo dijo hace unos meses. Pero ahora resulta que doña Margarita Zavala ya se apersonó en las oficinas del INE para registrar su propio partido político. No, no se trata de un chiste…

