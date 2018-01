La política me da risa

SONRISAS.- Este fin de semana en el Estado de México, a través del robot DaVinci, médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, “José María Morelos y Pavón”, realizaron exitosamente la primera cirugía de tórax de mínima invasión en un hospital público a nivel nacional, cirugía que duró aproximadamente 90 minutos y que benefició al señor Darío Barroso Patricio, de 70 años de edad, quien presentaba un tumor de la glándula tímica, ubicada detrás del esternón. * Dicha intervención quirúrgica estuvo encabezada por el doctor José Manuel Mier Odriozola, coordinador de Cirugía de Tórax de Mínima Invasión y permitió al paciente recuperarse en solo dos días, a diferencia del método tradicional que requeriría de hasta 30 días para reintegrarse a sus actividades normales, destacando que con esta tecnología los cirujanos operaron a través de cuatro pequeñas incisiones, de entre cinco y 10 milímetros, gracias a lo cual se evitó abrir el esternón del paciente por la mitad, logrando así la menor pérdida de sangre y dolor, así como menos días de hospitalización y ahorros para el sector salud en el suministro de antibióticos, principales bondades de esta clase de cirugías robóticas. * Definitivamente este tipo de procedimientos pone al Edomex a la vanguardia en cuanto a cirugías de tórax vía robótica en hospitales públicos, un gran avance y un beneficio importante para todos los mexiquenses, pues es lo mejor y lo más sofisticado que hay hoy en día. ¡Aplausos!

RISAS.- Durante un acto de precampaña en Huixquilucan, Estado de México, el abanderado de la alianza que conforman los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), el queretano Ricardo Anaya Cortés, prometió que de llegar a la Presidencia de la República en todo México vamos a crecer un 200% porque, según él, donde gobierna el blanquiazul la economía repunta en índices estratosféricos y que se trata de datos oficiales. Ricardo ¿nos puedes mostrar tus datos oficiales? Digo, en una de esas los malintencionados somos nosotros ¿no? * Por otra parte, atisbando en los diversos actos de precampaña del otrora niño maravilla del PAN, en verdad ya resulta sumamente aburrido que no deja de vociferar que la precampaña de Pepe Meade no repunta, que no levanta, que ya lo van a cambiar y que las hilachas… O sea, si efectivamente como dice, el exsecretario de Hacienda nomás no repunta y que no es rival de su nivel, ¿entonces por qué a diario lo menciona?, ¿por qué todos los días se ocupa de él? ¿No será que el que nomás no da color es él y se anda curando en salud?

CARCAJADAS.- La agenda de transformación implementada por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) que encabeza Luis Antonio Godina Herrera, le permite otorgar un mayor monto en créditos hipotecarios, convirtiéndose así en un actor central de la economía mexicana y en un instrumento efectivo para abatir el rezago habitacional, por lo que cerrará este sexenio con resultados y logros que le permitirán rebasar holgadamente las metas de la Política Nacional de Vivienda. * Además, Godina Herrera explicó ante representantes de organismos nacionales de vivienda y actores de la banca comercial que de la mencionada agenda de transformación sobresale la simplificación del proceso de originación y formalización de crédito, pues se redujeron las fases de 14 a 9 y disminuyendo de 90 a 10 los días el pago a los vendedores para obtener un mejor precio para la vivienda; también se incrementaron 32% los montos de los créditos para obtener una vivienda digna y decorosa, lo que ha permitido beneficiar a 8 mil 324 derechohabientes que vieron afectado su crédito durante la crisis de 1994. * Bajo este contexto, Godina Herrera puntualizó que durante este año el Fovissste continuará fortaleciendo sus esquemas para satisfacer a todos sus derechohabientes, como lo es la digitalización de los procesos que genera y manteniendo su compromiso por la calidad, asegurándose de cumplir en tiempo y forma todas las metas crediticias para el 2018 y así fortalecer su solidez financiera.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA.- Según él quiere irse a las europas a estudiar para ser director técnico de futbol soccer; pero también ya está apuntadísimo para ser el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en pos de la gubernatura de Morelos. ¡Ay, Temo!, ¿y si primero mejor acabas la primaria?

