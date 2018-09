La política me da risa | Seremos honestos, seremos austeros... haremos historia: Ernestina Godoy

El próximo lunes la Ciudad de México vivirá un momento histórico con la entrada en funciones del primer Congreso, lo que se traduce también como un hecho sin precedentes para quien será la presidenta de la Junta de Coordinación Política de esta I Legislatura: Ernestina Godoy Ramos, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, una mujer de izquierda a quien el entusiasmo se le desborda por los poros, pero que al mismo tiempo acepta estar frente al mayor reto de su carrera política. Vaya honor, pero también ¡vaya compromiso!

En lo personal, encabezar la Junta de Coordinación Política será un gran honor para mí, pero también se trata de una gran responsabilidad, porque no se trata de cualquier Congreso, no se trata de cualquier Legislatura. Estamos en un momento histórico para la ciudad y paraMéxico, y tenemos que estar a la altura de lo que la gente nos mandó en la urna. Quiero pasar a la historia como alguien que le pudo dar gobernabilidad al Congreso, lo que significaría darle gobernabilidad a la ciudad a través del diálogo, a través de recuperar la esencia de lo que es un parlamento que es parlar , no aplastar.

Quienes la conocen, la identifican como una persona de valores, de principios y sumamente empática, ¿servirán estas características para su próxima encomienda política?

Definitivamente sí. Debemos proceder con honestidad, con un buen trato hacia la gente, siempre pensando en los demás, porque éste debe ser un Congreso modelo. Por lo tanto, debemos ser honestos, transparentes, austeros, eficientes, abiertos y cercanos a la ciudadanía… queremos que la gente sepa en todo momento qué están haciendo sus diputados.

Para este primer Congreso de la Ciudad de México Morena contará con la mayoría… ¿habrá aplanadora o podemos esperar consensos entre todas las fracciones representadas para alcanzar acuerdos?

Seremos incluyentes, sólo en casos extremos haremos uso de nuestra mayoría. Todavía no hemos tomado protesta pero ya hemos tenido reuniones con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, hemos platicado y nos hemos puesto de acuerdo en temas concretos, como son las tres iniciativas con las que iniciaremos los trabajos de la Legislatura: Una que enviará el jefe de gobierno para redireccionar recursos para la reconstrucción; otra que tiene que ver con el Congreso y una más sobre alcaldías. Percibo que no hay grandes diferencias en los temas más importantes como son transparencia, combate a la corrupción, austeridad republicana… en los grandes temas no tendremos diferencias.

La Ciudad de México adolece de un gobierno que piense en la gente, que piense en su bienestar. Afortunadamente esto ya se acabó. Viene una etapa de luminosidad para la capital, porque no es posible que tengamos tal carencia de servicios, tal inseguridad… la Ciudad de México adolece de una verdadera y buena forma de gobierno, es necesario que tengamos leyes entendibles, leyes cortas, leyes que la gente las asuma.

Contacto.- www.lapoliticamedarisa.mx

alessandriniyazmin@yahoo.com.mx

Twitter:@yalessandrini1