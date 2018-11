La política me da risa | Solicita licencia Alfonso Durazo en el Senado

SONRISAS.- En gira de trabajo por el municipio de Marquelia, enclavado en la Costa Chica, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, señaló ante miles de costachiquenses que se congregaron en la Unidad Deportiva de dicha localidad que en México, en Guerrero y en todos los municipios de la entidad se trabaja para fortalecer el ambiente de respeto en el que todos los mexicanos merecemos vivir; al tiempo que aprovechó para transmitir un mensaje referente a las acciones que se han realizado en infraestructura carretera y de salud; construcción de caminos y puentes; impulso a la economía; apoyo a campesinos y reconstrucción; reiterando así el compromiso de su gobierno con la población para mantener el apoyo al desarrollo de esta región, aprovechando todos sus recursos naturales, además de la bondad y el talento de los guerrerenses.

Al tiempo de dejar en claro su voluntad para generar vínculos con todos los presidentes municipales, más allá de siglas y colores, Astudillo Flores manifestó su disposición para trabajar de forma coordinada con la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador, con quien ya ha tenido acercamientos para atender los temas prioritarios de Guerrero.

RISAS.- La Cámara de Senadores concedió licencia al senador de Morena, Alfonso Durazo Montaño, para separarse de sus funciones por tiempo indefinido, ante lo cual el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Martí Batres, le deseó el mayor de los éxitos a quien fungirá como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a partir del próximo 1o de diciembre, destacando que se trata de un hombre de trayectoria limpia, honesta y profesional.

Por su parte, Durazo Montaño explicó que su licencia se inscribe en la lucha compartida por millones de mexicanos, toda vez que se irá a cumplir tareas con la misma responsabilidad, pero desde otra trinchera en favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador; destacando que valora el compromiso de los legisladores con el país y señaló que la pluralidad no es obstáculo, sino una oportunidad para la formación de acuerdos.

En tanto, el jefe de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, subrayó que Alfonso Durazo es un hombre congruente y autónomo, cuya próxima encomienda será de las más difíciles en un momento de violencia. ¡Mucho éxito!

CARCAJADAS.- Las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Económico del gobierno del Estado de México firmaron ayer un Convenio de Coordinación, cuyo objetivo es apoyar la iniciativa emprendedora de las mujeres para que desarrollen un proyecto productivo orientado a cumplir derechos sociales y combatir de frente la pobreza y la desigualdad.

SER O NO SER… HE AHÍ LA CUESTIÓN.- Ahora enquistada en las filas morenistas, la legisladora Gabriela Cuevas, sí, la ex panista de hueso colorado, defiende con uñas y dientes la presencia del dictador venezolano Nicolás Maduro en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, agendada para el próximo 1o de diciembre, al tiempo que se hace de la vista gorda a la hora de cumplir con eso de la llamada “austeridad valiente”.

