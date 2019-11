La prensa en tiempos de la 4T

Lo que aconteció en la última semana durante las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador refleja el desgaste que existe entre el mandatario y los medios de comunicación. Lo que comenzó como un intento para tener una comunicación diaria, se convirtió en un espectáculo en dónde se atiende a personajes que no son periodistas y no se comunica de manera eficiente, de hecho, no se comunica.

Después de dos semanas de un vacío en información relacionado al operativo fallido de Culiacán, la conferencia mañanera del miércoles se convirtió en un regaño a los medios de comunicación. Se reconoce que la Secretaría de la Defensa Nacional presentara material inédito y como en pocas ocasiones se vio la operación del ejercito. El problema es que cuando hay mas dudas que respuestas se genera un vacío y ante las evasivas se crea tensión.

López Obrador quisiera, como bien lo dijo a inicios de semana, que los medios de comunicación solo refieran la comunicación oficial. Incluso les señaló que no fueran a sus eventos o giras. En efecto, eso es lo que quiere el Presidente, que se comunique de la manera que él quiere. Aunque se empeña en decir que los tiempos no son como antes y reitera la libertad de expresión, la realidad es que no le gusta ni la libertad de expresión, ni la libertad de los medios.

Presidencia de la República tendría que evaluar si la estrategia de comunicación, aunque estrategia es un termino muy amplio para referirnos únicamente a las mañaneras, funciona, o si ya se convencen que hay una mala relación entre los medios de comunicación y López Obrador y tienen que hacer ajustes.

La conferencia de prensa que dio el mandatario después de mostrar el operativo tuvo además otra particularidad, las primeras 4 preguntas que se dieron fue a medios completamente a modo. ¿A qué juega el equipo de comunicación de Presidencia? 56 minutos de preguntas fuera de coyuntura para enaltecer al mandatario. Parece que se sienten mucho más cómodos hablando de béisbol que de Culiacán.

La comunicación en tiempos de la 4T no parece progresista, lejos de eso, regresaron los adulares a preguntar y la idea de que la información oficial sea la única válida. Hoy, además, con un número importante de boots al servicio del gobierno. A nadie le viene bien un gobernante autoritario, menos unos gobernados que otorguen cheques en blanco.

Las mañaneras seguirán, al menos por ahora. Se dio un precedente y parece que algo se fracturó entre la prensa y López Obrador. Ojalá el mandatario sea capaz de entender que los periodistas hacen su trabajo y sino existen respuestas, los vacíos de información seguirán y de alguna manera se llenarán esos vacíos. Los reporteros no son perros y López Obrador no le quitó el bozal a nadie.