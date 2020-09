La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri: Profunda responsabilidad generar consensos

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, dijo que en estos complicados tiempos se debe tener convicción en la profunda responsabilidad para generar las condiciones de consenso y acuerdos que permitan transitar en el último año de actividades legislativas. Reconoce que las condiciones no son muy favorables, ya que hay un clima de confrontación, “pero somos muchos más los que queremos los acuerdos y de que ese es el camino a seguir”. También ve un panorama complicado en San Lázaro por las elecciones del próximo año, toda vez que los 500 diputados pueden ir a buscar la reelección, lo que implica que se necesitan reglas para saber qué va a pasar cuando sean postulados, es cuando se conviertan en decir diputados y candidatos, y ese es un reto enorme. El INE tiene que establecer los criterios y las reglas, para que la elección sea equitativa e imparcial, menciona Diputada del PRI, quien reconoce que por lo pronto se tiene que resolver lo relativo a Presupuesto de Egresos de la Federación que ya venía de ser una cobija pequeña, pero la pandemia lo redujo aún más el margen. Lo que espero que del debate sea civilizado.





. MARIO DELGADO SIGUE SUMANDO APOYOS RUMBO A LA DIRIGENCIA DE LA DIRIGENCIA DE MORENA-50% REDUCCION A PARTIDOS

El coordinador de los Diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, suma apoyos en la búsqueda de la presidencia de su partido, y a nombre de 65 diputadas federales morenistas, Lucía Flores Olivo y Laura Martínez González, refrendaron su respaldo al también presidente de la Jucopo, y quienes dijeron estar de acuerdo para que exista paridad de género en la conformación de la nueva dirigencia, como lo mandató el Tribunal Electoral. Mientras tanto, Delgado Carrillo continuó con sus giras para instalar los comités de la Cuarta Transformación y ayer jueves estuvo en Veracruz, desde donde ratificó el compromiso de que “vamos a devolver la mitad de los recursos de Morena para comprar la vacuna del Covid 19”, e inistió que es momento de que los partidos también se aprieten el cinturón, por que lo más importante ahora es la salud de los mexicanos. Ha insistido que una de las prioridades del actual periodo ordinario de sesiones es impulsar modifcaciones a la ley para reducir en 50 por ciento los recursos a las distintas fuerzas políticas, con lo que la hacienda pública tendría un ahorro de tres mil millones de pesos, que sería bastante buenos para atender las necesidades ante la pandemia en el sector salud. Hasta el momento los partidos de oposición no han permitido que la propuesta transite en San Lázaro.









SENADOR RICARDO MONREAL: SE VA A IMPONER LA RAZÓN Y EL BUEN JUICIO EN LA RESOLUCIÓN DE LA SCJN

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha expresado en forma reiterada su respeto por las instituciones y al Estado de Derecho, y en la decisión que habrán de tomar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no será la excepción y está claro que respetarán la resolución en torno a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Ante la versión de que el proyecto que elabora el ministro Luis María Aguilar, será en sentido negativo, el también presidente de la Jucopo dijo que “se va a imponer la razón, el buen juicio y se atenderá el reclamo de justicia de la ciudadanía”. Vivimos en un Estado de derecho, no debemos alterarlo; vivimos bajo el principio de legalidad y todos tenemos que observar lo que el máximo tribunal de justicia diga, resuelva y emita, indicó al recordar que el documento aún debe ser valorado, deliberado y discutido en el Pleno de la SCJN por lo que representa y por el tema trascendente para la nación. Es decir que nadie se mueva todavía. “No quiero adelantar vísperas ni aventurarme en un pronóstico sobre la resolución que emitirán, pero estoy seguro que hay ministras y ministros de corte liberal, por lo que se impondrá la razón”

EL PRESIDENTE DEL SENADO, EDUARDO RAMÍREZ, RECONOCE LA LABOR DE SENADORA MALÚ MICHER





El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un reconocimiento a la senadora de Morena, Malú Micher, por su segundo informe de actividades, a la que calificó como una voz con mucha autoridad moral. Una mujer congruente con su pasado, con su presente. El chiapaneco tuvo algunos elogios para la guanajuatense, que tiene toda una historia de lucha por la paridad de género y de la violencia contra las mujeres, y por supuesto, que le ha tocado enfrentar etapas difíciles en sus tiempos como oposición, del lado del PRD. “Malú es de esas legisladoras en México, que está haciendo historia. Me tocó construir con ella la parte de la reforma constitucional de paridad y recuerdo que una vez los tiempos se estaban acortando, y en ese momento ella me pidió de manera muy, como es ella, me pidió con mucha vehemencia que sacáramos esta reforma”, dijo Ramírez Aguilar.

EL DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS CONSIDERA RETORICO EL PRONÓSTICO DE CRECER AL 4.6 POR CIENTO DEL PIB





El diputado federal por Sinaloa, Alfredo Villegas, considera que la estimación del Gobierno federal de crecer un 4.6 por ciento para el próximo año es todo un reto, ya que no sólo los efectos de la pandemia tienen en la lona a la economía nacional. por lo que refiere que es necesario que el Presupuesto de Egresos de la Federación sea ajustado para impulsar y promover el desarrollo, aunque lamentablemente es muy estrecho el margen de maniobra, sobre todo porque una gran parte de los recursos disponibles se plantea destinarlos a salud, programas sociales y educación asi como a las tres magnas obras de este sexenio. El legislador del PRI esta muy atento al análisis del paquete económico, sobre todo en lo que se refiere al presupuesto de infraestructura para los estados y otras partidas, que no pongan en riesgo las finanzas de su entidad natal Sinaloa. Sabe que será difícil obtener mejores partidas, pero a como están las cosas lo ideal es que las mismas que no se vean reducidas.





DIPUTADO FEDERALRENE JUÁREZ: FALTAN POR ETIQUETAR EN EL PEF EL DINERO PARA COMPRAR LA VACUNA CONTRA EL COVID









El coordinador de los diputados, René Juárez, tiene claro que se tiene que realizar un buen análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021, para que el más beneficiado sea el país, sobre todo para enfrentar la difícil situación económica por la pandemia y los efectos que se prevén para los siguientes años. Sin embargo, habrá que ajustar algunos aspectos ya que dijo que si bien el incremento que se anuncia para el sector salud, del 11 por ciento, incluye al IMSS y al ISSSTE, no queda establecido con claridad, dónde están los 50 mil millones que se van a requerir, cifra del gobierno, para comprar la vacuna contra el Covid-19. “Es decir, yo creo que ahí se tiene que revisar para que se asigne claramente dónde están los miles de millones que se requieren para la vacuna, que eso es lo más importante”. En pocas palabras, no viene etiquetado. El propio Juárez Cisneros ejemplifica: “supongamos que el próximo año está disponible la vacuna, vamos a andar corriendo, reasignando, viendo de dónde se jala dinero. Yo creo que se tiene que garantizar desde ahora, eso es algo de lo que adolece el Presupuesto, entre otras cosas”.

DIPUTADA FEDERAL ADELA PIÑA: SE HAN TRABAJADO MUCHOS MESES EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que presiden Adela Piña y Rubén Rocha, respectivamente, realizaron un foro de parlamento abierto para abordar las perspectivas del sector académico del país con miras a la creación de una nueva legislación para la educación superior. Durante el encuentro virtual, la legisladora precisó que este encuentro virtual forma parte del esfuerzo de muchísimos meses de trabajo colaborativo con los distintos sectores que impactan en la educación superior mexicana, durante los cuales se han tenido importantes aportaciones de los sectores involucrados. Para el senador se trata de ordenar y normar para garantizar el ejercicio en el derecho a la educación superior de las mexicanas y los mexicanos, el cual “es un derecho humano que ahora estamos tratando de aproximarlo lo mejor posible a través de esta legislación”. En ese sentido, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, sostuvo que este parlamento representa la oportunidad de perfeccionar el instrumento normativo que se propone. El encuentro contó con las participaciones de Aidee Orozco, directora adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Conacyt; Teresa García, rectora de la Universidad de Querétaro; Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana; Alejandro Javier Zermeño, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad de Jalisco; Bernardo Navarro Guevara, secretario técnico de la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros. Así como de los académicos y académicas Yuri Jiménez Najera, David Xicoténcatl Rueda, Jesús francisco Galaz Fontes, Hugo Casanova Cardiel, Gabriela Ruiz de la Torre, Martha Patricia Carrillo Niñez, Alfredo Sánchez Castañeda, Dulce María Castro, Hugo Aboites, Edgar Alcántara, Juan Daniel Ramos Sánchez, Eduardo Sánchez Anaya, Héctor Heredia González, José Sinuhe García Cervantes, Jaime Eduardo Ewaid Montaño, entre otros académicos.





BAJA BANXICO EN 25 PUNTOS LA TASA DE INTERÉS; LA FIJA EN 4.25 POR CIENTO

El Banco de México (Banxico) bajó de nueva cuenta este la tasa de interés en 25 puntos base y la fijó en el 4.25 por ciento, en lo que supuso el sexto recorte del precio del dinero en seis meses para proveer de liquidez al mercado ante la pandemia de COVID-19. La Junta de Gobierno del Banxico consideró los riesgos para la inflación, la actividad económica y los mercados financieros. Los retos derivados de la pandemia para la política monetaria incluyen tanto la importante afectación a la actividad económica como un choque financiero y sus efectos en la inflación. “La conducción de la política monetaria dependerá de la evolución de los factores que inciden sobre las perspectivas de inflación y sus expectativas, incluyendo los efectos que en ambas pudiera tener la pandemia”.





