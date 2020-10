La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, su turna iniciativa del ejecutivo a comisiones para análisis

La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, turnó a la Comisión de Vivienda y a la de Seguridad Social, la iniciativa del Ejecutivo federal, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con las que los recursos sean aplicados en forma directa a los beneficiarios. Hay que reconocerle a la legisladora del PRI su buena labor en la sesión de este miércoles y que concluyó por la mañana del jueves, en la que aprobó el dictamen de la desaparición de los fideicomisos, y en la que supo sortear algunos momentos difíciles. Dio muestras de la experiencia y capacidad en estas lides parlamentarias y no por algo fue propuesta por su bancada y respaldada por las dos terceras partes, para asumir el cargo. No dude que esta prolongada sesión será la antesala de las que se esperan para la aprobación del paquete económico.

SENADOR RICARDO MONREAL: LA PRÓXIMA SEMANA SE PODRÍA APROBAR INICIATIVA PARA CAMBIAR FECHA DE LA CONSULTA





El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, avizora que la próxima semana se podría aprobar su iniciativa para que la fecha de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, pero sabe que tiene que tener el avala de las dos terceras partes por tratarse de una reforma a un transitorio de la Constitución. Es decir, en lugar de agosto, se llevaría el 6 de junio, y ahorraría una cantidad que calcula el INE, en 8 mil millones de pesos, plantea. “Creo que vale la pena que aprobemos esta iniciativa, que ahora ya está planteada y que se turnará a las Comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos para su dictamen, y deseo, exhorto, solicito la comprensión de la oposición para que puedan también ellos aportar y aprobar esta modificación de la fecha. Va a ser un procedimiento normal. Soy iniciador de la ley y va a ser un procedimiento normal, ojalá y puedan ellos acompañarnos en la aprobación de esta importante iniciativa, es muy importante”. Hasta el momento, ha logrado buen diálogo y entendimiento con el resto de las fracciones parlamentarias.

MARIO DELGADO: SACA ADELANTE TEMA FIDEICOMISOS Y ESPERA RESULTADO DE LA ENCUESTA

El coordinador de los Diputados federales, Mario Delgado, está a la espera del resultado de la encuesta para la dirigencia nacional de Morena, Ayer sacó adelante la desaparición de los 109 fideicomisos, Subrayó que ha sido un compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación aprovechar los recursos de manera transparente en beneficio de la población, principalmente ante las afectaciones económicas y de salud derivadas por la pandemia del Covid-19, así como garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar. Sostuvo que la eliminación de la figura de fideicomisos no significa que se acaben los apoyos a deportistas, cineastas, científicos, entre otros, como la oposición sostiene; por el contrario, estos sectores seguirán recibiendo apoyo, pero sin intermediarios, de manera directa para generar las condiciones de transparencia y bienestar para México. Dejó en claro que el caso del fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en donde había muy poca transparencia, y el “FONDEN es de los fideicomisos más observados por la Auditoría Superior de la Federación, pues se robaban el dinero aprovechando de que había algún desastre y con el pretexto de darle velocidad a los apoyos, pues terminaban robándose los apoyos y nunca llegaban”.

EL PRESIDENTE DEL SENADO, EDUARDO RAMÍREZ, CELEBRA QUE SE EMITA LA CONVOCATORIA DE LA MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, tuvo una buena semana, ya que no sólo condujo la sesiones en la que se abordaron temas trascendentales, sino que también encabezó un aniversario más a Belisario Domínguez, que calificó afirmó como un día muy importante para Chiapas, para el municipio de Comitán de Domínguez y para México, porque fue un hombre humanista que nos dejó un legado de justicia y libertad de expresión, es un ejemplo claro para los mexicanos de luchar siempre por nuestra dignidad, que es el valor más preciado que tiene un hombre o una mujer. También celebró que se haya emitido la convocatoria para otorgar la Medalla Belisario Domínguez, que tradicionalmente se entregaba por estas fechas, pero que ahora será el 20 de noviembre. Comentó que incluso ya existen algunas propuestas que derivan de los propios ciudadanos para reconocer a los que están en el frente de batalla de la salud. “Estoy seguro que si él viviera, estaría dando su vida para cuidar a las personas más desprotegidas y, derivado de esta pandemia, no tengo la menor duda que también estaría en el frente de batalla. Recordó que esta presea es entregada a un mexicano o mexicana que haya destacado por su valor civil, por su propuesta y, sobre todo, por su entrega y amor a la patria: “Por eso consideramos muy importante que esta Medalla se entregue al más reconocido mexicano o mexicana. Se abre esta convocatoria y esperamos que la Comisión respectiva que preside la senadora De León Villard, dictamine con un sentido de justicia y un gran sentido de aportación a México”.

ALEJANDRO MORENO: EL COMPROMISO DEL PRI, TRABAJAR EN FAVOR DEL PAÍS

EL dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no coincide con la desaparición de los fideicomisos, y dejó en claro que el compromiso del partido es y será siempre trabajar en favor de nuestro país, por eso reprobó este duro golpe a los diversos sectores de nuestra sociedad. Los diputados de su partido dieron la batalla y el debate en el que dejaron clara su postura, por lo que el líder priista reconoció “la valiente lucha de las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI). Ratificó su rechazo a la eliminación de fondos y fideicomisos, por lo que dijo que este instituto político seguirá luchando de la mano de científicos, académicos, periodistas, médicos y de los millones de mexicanas y mexicanos que a diario construyen a nuestro país. Denunció que desde el inicio de la actual Administración, la bancada de Morena, así como el Ejecutivo Federal han presentado iniciativas que buscan eliminar recursos y perjudican a los ramos que generan innovación, capacitan y desarrollan conocimiento científico y tecnológico. En contraste, indicó que, entre 2012 y 2015, el presupuesto destinado a la ciencia, la investigación y la innovación creció 52 por ciento, al pasar de 25 mil 463 millones de pesos a 38 mil 694 millones de pesos. Precisó que, durante el gobierno del PRI, el Conacyt recibió recursos 31.39 por ciento superiores a los destinados por el gobierno de Morena en 2019, y 36.8 por ciento superiores a los del 2020.

SENADORA KENIA LÓPEZ: EL PAN EN SENADO EN ESPERA DE LA MINUTA QUE ELIMINA LOS FIDEICOMISOS

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República se prepara para dar la batalla en contra de la aprobación de los 109 fideicomisos y la senadora Kenia López anticipó que estarán en alerta de que no haya más sorpresas durante el proceso legislativo que se lleve a cabo, para que no se trate de incluir algún fondo más .Esta minuta en la cual se reforman y adicionan 21 leyes y que tiene un impacto presupuestal aproximadamente de 70 mil millones de pesos no puede ser discutida y analizada en fast track, por lo que insistirán en que se lleve a cabo un parlamento abierto. Proponemos que se escuche a todos los sectores involucrados y que, en este caso, a diferencia de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, los compromisos que se hagan se respeten y se cumplan. Dijo que ya que lo aprobado por la colegisladora viola múltiples derechos humanos y va en contra del principio de progresividad. Es decir, el Estado siempre debería mejorar el grado de tutela de los derechos fundamentales y nunca actuar en forma regresiva, principio que este gobierno parece violentar en cada decisión que toma. Será difícil que logren parar la minuta, ya que a Morena le basta la mayoría simple para darle el aval.

VICEPRESIDENTA DEL SENADO IMELDA CASTRO: LA ELECCIÓN DEL 2021, OPORTUNIDAD PARA GRANDES CAMBIOS.

La senadora Imelda Castro dijo que la elección del 2021 es una gran oportunidad para México y sobre todo para Sinaloa, para profundizar la cuarta transformación del país, y “vamos a estar en el 2021, ya estamos en ese proyecto, vamos a contribuir, ya sea desde la candidatura del gobierno del estado como lo estamos haciendo, o desde el Senado de la República. Nos comentó que “nosotros como actores políticos no nos toca decidir si estaremos en las boletas o no, eso lo decide la ciudadanía y en nuestro caso la militancia de Morena, representamos una trayectoria con valores, honestidad y congruencia y me genera tranquilidad y confianza de estar en el ánimo de los ciudadanos. Señaló que si la militancia del partido así lo decide va a pedir licencia, con mucho respeto a “el químico” Benítez, Senador Rocha Moya, Diputada Yadira Marcos, que son los que han levantado la mano, somos un gran equipo y representamos un gran proyecto de transformación para Sinaloa y para el país”. Por lo pronto, la senadora por Sinaloa anticipó que vienen días intensos de trabajo en el Senado, ya que hay un conjunto de temas importantes, como la Ley de Ingresos y también analizarán lo referente a reducir la estructura de la Fiscalía General de la República, tendremos que respetar y cualquier modificación discutirla con el fiscal y en general con el poder judicial, otro tema destacado es sobre los fideicomisos.

EL INE CIERRA ENCUESTA A LA DIRIGENCIA DE MORENA Y EL SÁBADO SE CONOCERÁN LOS RESULTADOS

Las tres encuestadoras contratadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza Lorenzo Córdova, concluyeron este jueves la encuesta para la elección de la presidencia y secretaría general de Morena y se espera que este fin de semana den a conocer los resultados finales, con lo que habrá de concluir el largo proceso interno del partido que se prolongó por un año y en el que se emitieron cinco distintas convocatorias y un interinato que recayó en Alfonso Ramírez Cuéllar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial dela Federación instruyó finalmente al INE a llevar a cabo una encuesta abierta, que por cierto había sido sugerida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde agosto del año pasado, pero no tuvo eco entre la militancia. Para la presidencia participaron como finalistas Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Yeidckol Polevsnky, Hilda Mirna Díaz Caballero y Adriana Menéndez. Mientras que por la secretaría general contendieron nueve candidatas y cuatro candidatos: Citlalli Hernández, Karla Díaz, Silvia García Arceo, Carmen Gómez Ortega, Paola Gutiérrez, Martha Hernández, Blanca Jiménez, Claudia Macías Leal y Carmen Valdés Salinas. Francisco Aurioles, Carlos Montes de Oca, Oscar Manuel Montes de Oca Rodríguez y Emilio Ulloa. Sea cual sea el resultado no dudé que habrá inconformes.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP EN DESACUERDO DE QUE EL SEGUNDO DEBATE SEA VIRTUAL

El presidente estadounidense Donald Trump, que aún está siendo tratado por covid-19, dijo que no participará del debate presidencial de la semana próxima, luego que se decidió que su formato sea virtual, y acusó a la comisión bipartidaria que lo organiza de "proteger" a su oponente demócrata Joe Biden. En desventaja en las encuestas a menos de un mes de la elección presidencial agitó aún más las aguas de la carrera electoral al rehusarse a participar en un debate el 15 de octubre. Hay que recordar que estuvo hospitalizado durante tres días por coronavirus, y por supuesto que no le gustó el cambio de formato anunciado por la comisión organizadora de los debates y expresó su preocupación de que se le pueda cortar el micrófono. "No voy a perder mi tiempo en un debate virtual. Eso no es de lo que se trata el debate", dijo Trump. "Te sientas detrás de un computador y debates, es ridículo, y luego te cortan cuando quieren", señaló. A Biden tampoco le agradó la idea y propuso que se aplace una semana.

GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ Y DR EFREN ENCINAS; VISITAN LA EMBAJADA DE RUSIA EN MÉXICO

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, acompañado del humanista Secretario de salud Dr. Efren Encinas, realizaron una visita a la embajada de Rusia en México para asegurar la adquisición de vacuna COVID-19; tanto el gobernador Quirino como el Dr. Encinas, expresaron el apoyo y agradecieron al embajador Viktor V. Koronelli por todas sus atenciones y facilidades para que, en el momento que este autorizada por COFEPRIS, los sinaloenses cuenten con la vacuna contra el Covid-19.

