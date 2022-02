La Primera Infancia en los Planes Estatales de Desarrollo: honrar la palabra nos conviene a todas y todos

Por Magdalena Luz de Luna, Coordinadora Nacional de Política Territorial del Pacto por la Primera Infancia





La primera infancia, de los cero a los cinco años, es el periodo de la vida en que se desarrollan – o no – las capacidades físicas, emocionales e intelectuales delas personas y esto depende de que su entorno les provea – o no – del cariño, los estímulos, los bienes y servicios que necesitan para garantizar todos sus derechos y desarrollar todo su potencial. Es así que los asuntos de “la primera infancia” requieren la atención prioritaria de la sociedad y sus gobiernos y no pueden seguir siendo considerados como asuntos domésticos o de la asistencia social.

Por fortuna, en el pasado proceso electoral del 2021 se eligieron 15gubernaturas estatales, de las cuales 8 se comprometieron a hacer de la primera infancia una prioridad en sus instrumentos de planeación. Hoy hay una nueva esperanza para las niñas y los niños en primera infancia y los que nazcan durante los próximos 6 años en los estados de: Campeche,Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Es momento entonces de honrar la palabra empeñada y aprovechar la oportunidad de reorganizar las prioridades en la estructura de sus Planes Estatales deDesarrollo, tal como se estableció en el primer punto de ese Pacto por laPrimera Infancia firmado durante la campaña: Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo, Programas Sectoriales yEspeciales, los indicadores de impacto, estrategias, objetivos y líneas de acción necesarias para el cumplimiento de las metas del Pacto.

Estos gobiernos están en distintas etapas del proceso de formulación de susPlanes Estatales de Desarrollo. Hoy por hoy, el Plan Estatal de Desarrollo de Campeche ya ha sido publicado y efectivamente contiene las acciones necesarias que permitirán avanzar en las metas planteadas en beneficio de la primera infancia en Campeche; por otro lado, ha sido publicado también el Plan Estatal deDesarrollo de Sonora que inexplicablemente carece de estos puntos, sin embargo, se trabaja ya con los actores de esa administración para formular su actualización, apoyándonos en las vías legales previstas en la Ley de Planeación Estatal, pero sobre todo, en la voluntad política mostrada, por lo que confiamos en la palabra del gobernador y en la de sus funcionarios para subsanar esta omisiónen favor de las niñas y niños del estado. Estaremos informando por esta y otras vías acerca de este proceso.

Los gobiernos de Campeche, Sonora, Guerrero, Michoacán,Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala tienen frente a sí la gran oportunidad de reorganizar sus agendas y priorizar a la primera infancia; primero porque se comprometieron a ello, segundo porque la prioridad para la niñez es su derecho constitucional y no una concesión graciosa y tercero, porque priorizar a la primera infancia es redituable social y económicamente, ya que es convenientemente preventivo de distintos e importantes problemas que afectan a México, tales como la continuidad del círculo intergeneracional de la pobreza, la deserción escolar, la baja productividad, las conductas de riesgo y antisociales e incluso la violencia en general.

Si vives en estos estados de la República y eres papá o mamá de niñas y niños menores de 6 años o lo serás en los próximos 6 años debes saber que tu gobernadora o gobernador tiene el compromiso de hacer de la primera infancia una prioridad y en ese caso tú tienes el derecho de exigir su cumplimiento. Si eres papá o mamá de niñas y niños menores de 6 años en cualquier parte del país, exige mejores servicios para tus hijas e hijos. Es tu derecho y el de ellas y ellos.