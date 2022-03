La promoción de la revocación de mandato

@ebuendiaz





La organización de la revocación de mandato está en marcha. Frente a las constantes descalificaciones que distintos actores políticos han realizado contra el Instituto Nacional Electoral (INE), la respuesta institucional se centra en el trabajo diario para que más de 92 millones de personas puedan acudir a la casilla que les corresponde a ejercer su derecho a participar en condiciones de libertad.

Diversos funcionarios públicos han señalado que el INE ha sido omiso en promocionar ampliamente el ejercicio. Sencillamente hay que decir que dichos planteamientos son falsos. Los números no mienten y son importantes para evidenciar que la autoridad electoral se ha tomado muy en serio su exclusiva atribución de promocionar la participación ciudadana.

En menos de un mes desde que se aprobó la convocatoria para la revocación de mandato, el INE ha ordenado la transmisión de 304,185 promocionales en 3,538 emisoras de radio y canales de televisión a lo largo y ancho del país. También ha verificado que los medios de comunicación hayan cumplido con la transmisión de los promocionales. El monitoreo realizado por el INE arroja un 99.48% de cumplimiento.

De igual forma, el INE ha realizado publicaciones en redes sociales que han tenido más de 4 millones de visualizaciones y a la fecha se han aprobado la realización de 271 foros (3 nacionales, 34 estatales y 234 distritales) en los que las personas participantes expresarán su posición respecto a las dos posibles respuestas que estarán sometidas a consideración de la ciudadanía el próximo 10 de abril: a) Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o b) Que siga en la Presidencia de la República.

La ley señala que el INE debe organizar por lo menos 2 foros de discusión. De ahí que sea falso todo planteamiento relacionado a que la autoridad electoral no está asumiendo seriamente su deber de promocionar la participación ciudadana en este inédito ejercicio de revocación de mandato.

Adicionalmente a dichos foros, también ha contratado espacios públicos como espectaculares, espacios de transporte público y vallas móviles en diversas partes del país. El objetivo de todas esas acciones es difundir información para que la ciudadanía conozca sobre la organización de la revocación de mandato y para que participe.

No debe quedar duda que el INE está realizando de manera puntual las actividades de organización del primer ejercicio en el que se someterá a consideración de la ciudadanía la conclusión o no de la gestión del Presidente de la República. Sin embargo, llama profundamente la atención que distintos funcionarios públicos actúen con la firme intención que dicho ejercicio no se lleve a cabo conforme a las disposiciones constitucionales y legales.

A lo largo de los últimos meses, la autoridad electoral se ha enfrentado a un recorte presupuestal desmedido, irracional y arbitrario por parte de la Cámara de Diputados. También le fue negada la entrega de recursos adicionales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin duda esas decisiones tuvieron un impacto en el número de casillas que el INE podrá instalar en la revocación de mandato. Por cuestiones presupuestales, se van a instalar más de 57 mil quinientas casillas y no las más de 161 mil que establece la ley.

Frente a la toma de decisiones colegiadas que buscaban generar certeza sobre la calidad de la organización del proceso revocatorio, seis Consejeras y Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del INE fueron denunciados penalmente por el diputado Presidente de la Cámara de Diputados por presuntamente coaligarse para impedir la realización de dicho ejercicio. Por cierto, a pesar que la organización de la revocación de mandato está en curso, esa denuncia sigue vigente.

Adicionalmente a esos obstáculos y medidas que buscan intimidar a las y los funcionarios públicos electorales, diversos funcionarios públicos de todos los niveles, empezando por el Presidente de la República, Gobernadoras y Gobernadores, así como legisladores del partido mayoritario, han optado por incumplir con las reglas establecidas en la Constitución y la ley en la materia relacionadas con la prohibición de la difusión de propaganda gubernamental, así como la promoción de la participación ciudadana en la revocación de mandato con recursos públicos.

Hoy debemos decir que la revocación de mandato va y va muy bien. Esa conclusión se debe a los esfuerzos institucionales del INE, así como por la masiva convicción ciudadana de colaborar con la autoridad electoral y participar como funcionariado de casilla. Hoy el INE está trabajando para que en 37 días se celebre de manera exitosa la jornada revocatoria. Ese trabajo se realiza como cualquier proceso electoral en los últimos 30 años, garantizando condiciones de certeza y legalidad. Al final, eso demanda la ciudadanía y lo exige nuestra democracia.





*Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE