La publicidad electoral

El Auditorio se destornillaba de las carcajadas por la plática entre Carmen Salinas en la función del 20 aniversario de “Aventurera” y los diálogos que tenía con el comandante, uno de los personajes centrales de la obra.

Hablaban de los problemas de los políticos y de la canción del Movimiento Naranja.

De refilón se referían a Yuwani, el niñito que la canta con la estrofa que Carmen Salinas parafraseaba “Na na na na na na”…

Si el candidato Anaya ha perdido puntos por las controversias que lo rodean, si el candidato de Morena López Obrador ha perdido también por sus pleitos con los intelectuales a quienes furibundo atacó al más puro estilo Tump, sin lugar a dudas que ambos tienen un punto de gane y sin lugar a dudas en común: sus promocionales políticos.

Es evidente que la historia del niño cantante de la agrupación huichola “Venado Azul”, del poblado Wixarika, allá en los Altos de Jalisco colindando con Zacatecas, sin decir una sola palabra ha motivado a que muchos piensen y no solo en por quien irán a votar el primero de julio próximo.

¿Era esa la misión del comercial? Le dieron al blanco.

Que en la obra de teatro producida por Juan Osorio y Gerardo Quiroz estos hayan incluido diálogos políticos y sin lugar a dudas la referencia del niño huichol y la canción emblemática ya de “Movimiento Naranja” es el mayor éxito al grupo musical donde al que el pequeño pertenece.

Me dicen que en México en antros y por todas partes la pegajosa tonada con el estribillo del “Na na na na na na”… se repite en un político hit parade.

Pero hay otros que también han lanzado dardos que han dado en el blanco del futuro elector.

Hay que escuchar, me dice una trabajadora doméstica, lo que se dice en los vagones del Metrobus: muchos utilizan en sus pláticas diarias la famosa frase: “Ya sabes quién”… en clara referencia al candidato de MORENA y sus spots donde atacan a la corrupción, a la inseguridad y a la violencia de pasadas administraciones con la famosa frase: “Estaríamos mejor si hubiera ganado ya sabes quién”

En fin, que en medio de los avatares de la política mexicana que está arreciando cada día más, a patadas y empujones, la reacción popular a los anuncios políticos pagados se constituye en una empírica encuesta de opinión.

“Nos damos cuenta de que nos están hablando –dice una mexicana de Miami- con un lenguaje que de alguna forma nos conecta con cualquier cosa que hayamos vivido y que refutamos.”

Me quedo pensando en lo que dice la mujer y en la inesperada reacción a carcajadas de los diálogos de “Aventurera”.

Un joven de Ecatepec, que parece no muy interesado en la política me sorprende… “Es que ya “chale” con las trompadas que se están dando los candidatos. Ya cansan y si uno ve que comienzan pues le cambia a otra estación, en cambio, con las “rolas” como la del chavito indígena, nos quedamos oyendo.” De manera que en los próximos meses los mexicanos dentro y fuera de Mexico, donde sea posible verlos o escucharlos, seguiremos pendientes de esa arma poderosa y subliminal que puede guiar la balanza de los electores y que no es otra que los comerciales políticos bien encaminados. Ojala y se pusieran a trabajar en eso en vez de planear los golpes bajos. Me dice el joven ecatepense y eso sirve para reflexionar.