La rapiña revolucionaria del Buen Fin

Como cada año, el 20 de noviembre se celebra la conmemoración de la Revolución Mexicana. En los Zócalos, Centros Históricos y principales calles de las ciudades, se aglomeran cientos de personas para observar los tradicionales desfiles con bailes y destrezas de escoltas de la SEDENA, Guardia Nacional, cadetes, motociclistas, integrantes diversas secretarías y estudiantes, que marchan enfrente de “autoridades” y oficiales del gobierno como un gran “honor”. En Chihuahua, por primera vez, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, incluyó la participación de personas privadas de la libertad, como muestra del trabajo que se hace para su reinserción social. Ello representa un gran avance en su inclusión, para borrar el estigma que se les tiene. Fue algo bien pensado. Por lo general son buenos espectáculos que recuerdan el levantamiento armado liderado por Francisco I. Madero, hombre a quién los espíritus “sabiamente” le aconsejaron los documentos más relevantes de la Revolución del más allá, pues era espiritista) que ahora, se conmemora.





Este evento de gran trascendencia, coincide con las ofertas del “Buen Fin” (el “weekend” más “barato” del año), que surgió inspirado en el “black Friday” de Estados Unidos. La ola descuentos surgieron durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, como una medida para “alivianar” la economía del país y adquirir productos y servicios por un precio menor, que hace un bien, pero también un terrible mal por la guerra que se desata por adquirir cosas que no necesitamos. Aunado, las buenas ofertas combinadas con el inicio de las festividades decembrinas, hace de los días una parodia de los “Juegos del hambre” por ganar a otros decoraciones navideñas y regalos en los supermercados. Por primera vez decidí poner un árbol de navidad en mi casa. Anteriormente, sólo dibujaba un pino en un pizarrón y para enero, tan sólo debía borrarlo para dar terminada la festividad. Acudí a una tienda para comprar luces decorativas para el “arbolito”, pero me encontré con una señora que, aunque llevaba en su carrito varias cajas, al ver que yo quería uno, se aval avalanchó sobre el estante para buscar más. Luego fui a una tienda donde, cuandi quise hacer válidos los descuentos, “misteriosamente” las aplicaciones no servían y debía pagar la cantidad entera. Tuve que invertir cerca de dos horas para que se pudieran reconocer nuevamente. A veces las ofertas son en teoría, porque en la práctica, son una ilusión.

Llegué a casa finalmente, decididaa limpiar la casa y sacar todas las prendas de vestir y objetos que ya no necesitaba como sillas, bancos y maletas, algunos para ponerlas en la basura y otros, para donarlos. Cansada, me fui a dormir sólo para despertarme temprano con la noticia de que todas las cosas de la “basura” habían desaparecido. Vecinos advirtieron que habían ingresado unas personas por la noche y se las había llevado, antes no se metieron a la casa. Y es que en el “Buen Fin” pasa de todo. No sólo se trata de ir a tiendas. Cómo se le ocurrió a Calderón mezclar las fechas. Un evento opaca al otro y en lugar de conmemorar la Revolución, uno termina con la verdadera revolución, pero por las compras y la lucha por las cosas que cree que quiere. Acaba de pasar el día de Muertos. A ver si los espíritus viajan un poco a esta fecha y como a Madero, nos aconsejen y dicten mejores resoluciones, menos “atávicas”. Finalmente conseguí luces de navidad, que me recordarán el caos que se hace, por querer comprar algo que todos los demás quieren también, como rampiña. No se sabe si es mejor reír o espantarse de todo lo que pasa, cuando de comprar se trata.