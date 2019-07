La Rebelión en la Granja y Guardia Nacional

Por: Luis F. Cangas

Ante los recientes acontecimientos alrededor de la conformación y transición en la que están inmersas instancias de seguridad por la entrada en operación de la Guardia Nacional, un grupo de integrantes de diversas divisiones de la Policía Federal ahora en proceso de extinción, se manifiestan por la concurrente violación de sus derechos. La propia autoridad ya ha establecido con claridad el nombre y apellido de uno de los supuestos líderes del movimiento, a decir de algunos del “motín que se mueve por intereses obscuros”, huelga decir, que ni por mucho es el único ni el verdadero instigador.

Eso nos hace pensar en la novela de George Orwell, la Rebelión en la granja, en donde “el Viejo Mayor” antes de morir alienta a los demas integrantes de la granja a revelarse contra el orden establecido por los hombres, el “haber descubierto” a esos intereses que mueven la voluntad de los demás integrantes, se nos ocurre imaginarnos a un “Napoleón” liderando la manifestación de la granja de la Policía Federal, evidentemente guardando cualquier proporción o semejanza con la realidad. Estos miembros de la policía federal exigen su emancipación, el respeto a sus derechos, la defensa de la explotación que son objeto, el no incorporarse a la Guardia Nacional “militarizada”, no a los controles de confianza, no a las evaluaciones, no a muchas cosas, pero entre otras cosas, si exigen ser sindicalizados. Si bien muchas de las demandas que contiene su pliego petitorio son obsequiables y atendibles, otras ni siquiera deberían ser tomadas en cuenta e independientemente que existen interés que muevan las causas loables de los compañeros de la “federal”, debemos tomar en serio la lección que nos está dando esta manifestación por parte de servidores públicos que se sienten vejados y humillados.

La autoridad argumenta falta de comunicación, que esto siempre sucede en todo proceso de transformación o transición, y pues si y no. Eso sucede siempre que no hay estrategia, siempre que no hay un eje articulador ni un concepto estratégico para conducir el cambio. Las personas por naturaleza le tememos al cambio, por ello hay escuelas en la política que usan herramientas de la administración, la sociología, la psicología e incluso de la naturaleza para planear el cambio.

Desde luego que el temor siempre esta presente, incluso por allá de 1808 con Primo de Verdad al nombrar a un militar para hacerse cargo de la desprotegida Ciudad de México se debió haber vivido con duda esa decisión. Cuando se desapareció la temida Federal de Seguridad para crear el CISEN. O cuando se transforma la nada gloriosa Policía Judicial Federal para dar paso a la que se convirtió en AFI (Agencia Federal de Investigación) o con la misma creación de la Policía Federal Preventiva a partir de una Brigada de la Policía Militar al final de los noventa del siglo pasado.

En todos estos cambios, existió un proceso de estudio, de análisis y se estableció una estrategia. Qué hubo descontento, les aseguro que siempre lo habrá. Y sí hubo gente que por el temor de perder sus privilegios o por la simple idea de cambiar de lo cotidiano se opusieron al cambio. Hubo quienes renunciaron y se fueron a ofrecer sus servicios a empresa privadas o a delinquir. Otros, muchos otros, optaron por seguir el camino de la transformación institucional. Sin embargo, algo hizo y hace la diferencia con lo que vivimos ahora, es la estrategia.

Ahora estamos ciertos que los soldados ni aspiran a ser policías ni los policías se apuntan para ser militares. Son conceptos, nociones y perfiles muy diferentes. Sirven a propósitos diferentes pero complementarios.

El pretexto de no querer integrarse a las filas de la Guardia Nacional, por que no son militares o no quieren ser policías, no es válido si la institución fue creada para la salvaguarda de la seguridad del individuo, su entorno, para la protección de áreas estratégicas, para la ayuda de la población, para la atención a las victimas y sobre todo para garantizar la paz y erradicar la violencia que hoy más que en otros momentos de la historia, nos azota con tanta fuerza. Todos caben en esa institución que encarna la Guardia Nacional.

Pero no de podemos permitir que, como en la Rebelión de la Granja, lo que creamos se vuelva tan injusto y sin opciones de mejorar, que la autoridad no se dé el tiempo de cercanía para simplemente explicar e incentivar que la gente quiera ayudar en este propósito. La mejor estrategia principia por una buena comunicación de sus alcances.