La rectoría de la UNAM y las luchas universitarias

Durante los 40 años de dominio planetario de la ideología neoliberal no hubo sociedad que no haya sido severamente dañada. Desde luego, México no fue la excepción. Y aquí esos efectos resultaron particularmente nocivos en todos los sectores de la vida social. Sobre todo en los ámbitos de la salud y la educación públicas: todo fue privatizado de modo abierto o disfrazado.

Pero el neoliberalismo no sólo hizo daño en lo material. Los perjuicios fueron también muy graves en el plano ideológico. En el caso de la educación superior los neoliberales ejecutaron un verdadero lavado de cerebro de maestros, estudiantes, autoridades y hasta de trabajadores.

Por fortuna, con la llegada de López Obrador a Palacio Nacional fue cesando el influjo neoliberal en el país. Y la educación superior, y particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha empezado a desembarazarse de esa engañosa ideología.

Estudiantes, maestros y trabajadores vuelven a pugnar por el retorno de la educación gratuita, libre, crítica y democrática Y ahora, mismo de cara a la designación de un nuevo rector, esa lucha ha tomado nuevos bríos.

Es notoria la amplia participación de toda la comunidad en los debates y análisis de los perfiles de varios candidatos a la rectoría. Todos ellos, desde luego, exhiben gruesos historiales académicos y administrativos. Pero es de extrañarse que sólo uno que otro pueda mostrar un historial de cercanía con las luchas estudiantiles, magisteriales y gremiales que han caracterizado la historia de la UNAM casi desde su fundación. Como fueron los casos del conflicto estudiantil-popular de 1968, con la dirigencia del histórico Consejo Nacional de Huelga (CNH). Y también el movimiento de huelga de 1986 con la conducción del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de imborrable memoria.

Y, más recientemente, en los infaustos tiempos de los rectores Jorge Carpizo y Francisco Barnés de Castro, el movimiento anti privatizador de la Universidad emprendido y sabiamente conducido por el inolvidable CGH (Consejo General de Huelga).

Parece que ahora mismo podríamos estar asistiendo a la génesis de una nueva lucha democrática universitaria en pos de conseguir que a la rectoría de la UNAM arribe un universitario comprometido con la historia de las luchas sociales del pueblo mexicano, y no un tecnócrata conservador, neoliberal, neoporfirista y privatizador de la educación superior.





