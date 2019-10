La red Mujeres en Plural en su décimo aniversario

Hace aproximadamente 10 años recibí un correo de Patricia Mercado dirigida a una veintena de mujeres donde nos hacía una invitación para platicar sobre lo que tendríamos de hacer a partir de articularnos, para promover los derechos políticos de las mujeres en Nuestro país. Ese pequeño grupo rápidamente fue creciendo a más de un centenar, con la invitación ex profeso a distintas Mujeres. Es la Red “Mujeres en Plural”.

Cada Mujer que está en esta Red es una institución; independientemente de la edad, militancia, actividad profesional, credo, experiencia o profesión, todas estamos integradas para reflexionar sobre el qué hacer para influir en el empoderamiento político de las mujeres y la democracia paritaria.

Cada una tiene una historia con experiencias trascendentales que se deben contar porque la Historia de las Mujeres hacia su plena emancipación debe ser contada y escrita. Mis colegas, queridas compañeras tienen sus propias historias, espero que puedan ser integradas en un libro alusivo donde cada una cuente y recorra su historia a favor de la Igualdad Sustantiva.

Quienes están o estuvieron en algún encargo público en cualquier Poder o ámbito de gobierno hicieron lo suyo. Y no es que no lo hubieran realizado sin estar en esta Red, sino que precisamente por tener esa experiencia es que su ingreso a la Red la hace más significativa. Igual acontece con las Mujeres que no están en la política y se dedican a otras profesiones: su nombre en esta Red la prestigia. Igual quienes se dedican a la Academia o su trabajo está inscrito en una organización de la sociedad civil. Esta es una de las cualidades de Mujeres en Plural, todas unidas, en nuestra diversidad de pensamientos, actividades, militancias y profesiones, en una CAUSA común: que en México las Mujeres estén en los espacios de decisión y de poder de manera paritaria, en un 50/50 mujeres y hombres.

Muchas cualidades tiene nuestra Red, una de las más importantes es la convivencia plural entre nosotras; desde esta diversidad es obvio que no pensamos igual porque como individuas que somos, cada una es única. Incluso en algunas su militancia se contrapone con la de otras. Hemos vivido a tres Presidentes y hemos sufrido el embate contra muchísimas mujeres que han sido violentadas por atreverse a estar en el ámbito público. Deconstruir la cultura patriarcal que nos circunscribe al ámbito doméstico es muy complicado y casi mortal para algunas Mujeres sobretodo en algunos municipios indígenas; tan es así, que no basta la norma general constitucional para que se respete la obligación de la paridad; se ha tenido que establecer específicamente en el artículo 2o constitucional.

Recuerdo alguna reflexión de nuestras primeras reuniones donde nos preguntábamos si queríamos que llegasen más mujeres no importando agenda, compromisos o ideología, y la respuesta fue que era importante la democracia paritaria.

Dejamos en otros espacios otras luchas donde también coincidíamos. Una simple regla es que nadie nos representa ni tiene la representación de Mujeres en Plural, no somos una AC sino una Red. Justo es esta definición lo que nos ha permitido ser compañeras y seguir aquí en nuestro décimo Aniversario siendo eficientes en la promoción de la paridad y formando parte del espacio de Ciudadanas realmente empoderadas. ¡Un abrazo sororal a cada una de las Mujeres en Plural!