La redes sociales y la coyuntura política

El reclamo fundamental de la sociedad se refiere a la DESCOMPOSICIÓN SOCIAL, LA INSEGURIDAD, LA VIOLENCIA Y LA IMPUNIDAD como sistema que se realimenta, no sólo para dañar la imagen de la nación, sino que trasciende a la realidad que vivimos todos los días.



También nos enfrentamos a LA TRAMPA DE LAS REDES SOCIALES que por un lado, son fuente principal de información y comunicación, y por otra parte, son canal de comunicación en tiempo real que atiende la micropsicología de las personas y sus necesidades inmediatas, así como una herramienta de desestabilización -y como se ha demostrado recientemente- a las redes sociales las intervienen infundiendoMIEDO para influir en las decisiones de sus usuarios.



Ante esta realidad inmediata que se “auto replica” y adquiere “vida propia”, LA PREVALENCIA DE LA POSTVERDAD en los contenidos cotidianos se ha vuelto, no sólo un desafío para contrarrestar sus efectos desinformadores, sino un FRENTE DE BATALLA IDEOLÓGICO en donde se matiza la desinformación con análisis informados, información correcta y PROPUESTAS específicas que sirven de antídoto ante el envenenamiento consistente de la sociedad en las redes.



En el mundo los ejes ideológicos y sus paradigmas se han puesto a prueba, la democracia estará a salvo si los actores políticos reconocen y anticipan las necesidades sociales y actúan para resolverlas consistentemente. Lo que se ve en el mapa ideológico global, es el retorno a los nacionalismos extremistas, al desmantelamiento del Estado de Bienestar y al neoproteccionismo que exalta aún más los ánimos en la sociedad. Es claro que la vía es el fortalecimiento de los derechos y no su debilitamiento o menoscabo, lo que reclama la sociedad, lo que exigen los sectores representativos. Por ello, la defensa y fortalecimiento del Estado de Derecho debe ser un eje fundamental que nutra nuestros afanes por un país mejor.



Sólo con INVERSIÓN Y EMPLEO venceremos la DESIGUALDAD, sólo con la confección y replicación de mensajes asertivos venceremos el MIEDO, sólo con una comunicación clara de los efectos positivos que tiene en la vida cotidiana de nuestro entorno, el despliegue de políticas públicas que combatan la corrupción y la impunidad.



Y a propósito del debate sobre los proyectos de infraestructura transexenales y los contratos de las rondas de la reforma energética que se ponen en tela de juicio, así como otros temas lo que debe prevalecer es la institucionalidad y legalidad de las operaciones, independientemente de las opiniones políticas y de que se chamaqueen -a más de un empresario- con “comisiones técnicas” o de “la verdad” que sencillamente faltan al debido proceso y anteponen el ego de las personas a las instituciones y a las leyes.



Me pregunto si antes de jugarnos un volado merenguero para ver si es o no es viable el aeropuerto según un grupo de 15 iluminados contamos con las competencias técnicas , la capacidad operativa , la experiencia y el tiempo de revisar con seriedad cientos de estudios hechos en materia deestructuras, geotecnia, distribución de aves y su manejo, estudios topográficos, climatológicos, obras de cabeza, exploración del subsuelo, vialidades, seguridad, energéticos, comunicaciones, costo – beneficio, normatividad nacional e internacional aplicable, estudio de rutas y tráfico, estudio de riesgos, estudio de capacidad y niveles de servicio, estudios sobre la regulación hidraúlica, estudio de prospección arqueológica, estudio de evaluación ambiental, manifestación de impacto ambiental (MIA), estudios sobre tráfico aéreo, entre otros y si de verdad vamos a debatir técnicamente sobre los 30 estudios que llevó a cabo MITRE (Massachusetts Institute of Technology Research Establishment). Si al final una minoría por desconocimiento o por conveniencia decide desconocer el proyecto lo único que habremos hecho es sentar un precedente que válida con nuestra participación la violación al principio de certeza jurídica.



Sin duda, debatir ideas y posibilidades es adecuado, cuando el resultado de ello abona al bienestar de los ciudadanos, sin embargo, cuando el debate sólo produce encono, divergencia y disenso se le llama provocación, y como dice “ya sabes quién”, el que suelte el Tigre ¡que lo amarre!Las redes sociales ya han tomado su propia versión de los hechos, los memes se replican, así como distintas versiones del video que sólo resaltan la versión de “ya sabes quién”, y claro se difunden los perplejos rostros de los empresarios, que sin oficio político quisieron amagar al Tigre con el resultado que ya conocemos: redes sociales y postverdad en acción.