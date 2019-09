La relación AMLO y Trump

Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos atraviesan por un buen momento y hasta se podría decir que van a la alza, sobre todo por las acciones que ha emprendido desde hace tres meses el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar el flujo migratorio de Centroamérica y que, hasta ahora, tienen satisfecho a Donald Trump.

Se puede decir que el mandatario estadunidense ha abierto una tregua en sus hostiles mensajes en contra de nuestro país y ha reconocido la labor que realiza en materia migratoria. “México lo está haciendo muy bien, lo felicito”, ha mencionado en más de una ocasión y ha referido el buen trabajo del lado mexicano. La frontera sur se está volviendo más fuerte pese a la bancada demócrata”, expresó.

De hecho apenas sostuvo una conversación vía telefónica con López Obrador, quien por cierto dio a conocer que Trump le reafirmó el deseo de llevar una buena relación "de amistad y de cooperación" con su primer socio comercial. El Primer Mandatario del país también había calificado como “exitoso” el encuentro que sostuvo el canciller Marcelo Ebrard con funcionarios de EU, encabezados por el vicepresidente Mike Pence, para evaluar los resultados.

“Hubo acuerdo” en el tema migratorio para mantener la misma política de cooperación para el desarrollo, de amistad y de hacer a un lado la confrontación”, señaló y dijo que sin duda que el secretario de Relaciones Exteriores ha tenido un buen desempeño.

El titular de la SRE señaló, tras su reunión en Washington, que “la estrategia mexicana ha dado resultados muy importantes de acuerdo a la ley de México para que los flujos migratorios se den de acuerdo a la ley, y por tanto, se ha observado un descenso muy significativo”, y en la que dejó en claro que México no será tercer país seguro.

No cabe duda que el Presidente no se equivocó al designar a Ebrard como el encargado de buscar los acercamientos con el gobierno de EU y evitar que impusiera aranceles a los productos nacionales, como pretexto por el flujo migratorio, y no es un secreto que goza de todas sus confianzas.

Los resultados están a la vista, Marcelo Ebrard le ha abierto muchas puertas al Presidente López Obrador, y las que le faltan por abrirle en el ámbito internacional y de seguir así Ebrard seguramente abrirá también las de Palacio Nacional en el 2024. Al tiempo.

