La remoción repentina del fiscal especial

Por Wendy Briceño Zuloaga

Nos encontramos en la última fase para hacer los ajustes pertinentes antes de iniciar un nuevo proceso electoral. En Sonora tendremos la oportunidad de elegir a quien gobierne la entidad; presidencias municipales, diputaciones locales y federales.

En esta campaña, podremos apreciar cómo algunos derechos electorales ya han sido modificados en la legislación y ahora es el momento de su aplicación. Reelección, paridad y violencia política en razón de género son algunos de ellos, aunado a las últimas composiciones de consejeros y consejeras electorales en el INE.

En últimos días, en nuestro Estado, fuimos testigos de la remoción sorpresiva del fiscal especial en Materia de Delitos Electorales, Pedro Pablo Chirinos Benítez, ante lo cual él declara haber sido presionado por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado para su renuncia.

De acuerdo a su presentación, “La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Sonora (FDE) es la institución encargada de procurar justicia en materia penal electoral, mediante las acciones de investigar, perseguir y prevenir los delitos electorales previstos y sancionados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.”

Sabemos que la Constitución de nuestro Estado faculta a la Fiscalía General, si así lo considera, a la dimisión del fiscal especial; no obstante, no quedan claras las razones de dicho movimiento, sobre todo en la antesala del inicio del proceso electoral 2021. Por su parte, el Congreso del Estado no se ha pronunciado en este plazo sobre la nueva terna que promueve la Fiscalía.

Los enroques y acomodos son naturales en la administración pública, pero llama la atención el poco tiempo de preparación de cara al proceso que ya está a la vuelta de la esquina, considerando la curva de aprendizaje, acreditación, legitimidad e imparcialidad de sus funciones. Preocupa la forma, preocupa que se nombren nuevas propuestas para la FDE, o para cualquier cargo relacionado al proceso electoral, de esta manera: de la nada, donde debe prevalecer la transparencia y la rendición de cuentas, evitando sembrar la percepción de instituciones parciales o que sirven a intereses particulares, a intereses cupulares de grupos que han gobernado la entidad.

Nos preocupa de manera importante que se pierda un valioso tiempo en la articulación de esfuerzos entre el Instituto Electoral Estatal de Sonora (IEE), la Fiscalía General y la FDE sobre sus resoluciones respecto a procesos especiales sancionadores, medidas cautelares y sentencias bajo reglas claras en materia de paridad y violencia política en razón de género.

Hacemos un llamado a tomar con seriedad las decisiones de cambios en instituciones que deben ser garantes del proceso que viviremos, desde una visión que garantice imparcialidad y certeza para quienes decidan contender en las siguientes elecciones. La autonomía de los órganos será decisiva para servir a los intereses de la ciudadanía y no de los poderes fácticos.

Ahora, esperamos la posición del Congreso del Estado y cuál será su actuar para dar garantías a la ciudadanía y no abonar en sembrar dudas.

Diputada federal por Morena