La República en riesgo 

“Donde no hay pudor, ni respeto a las leyes, ni sentimiento religioso, reverencia o buena fe, la república no está segura”, sentenció Lucius Annaeus Seneca ( + 4 – 65 d.C.), el gran filósofo de la Antigüedad cuyo legado por siglos estuvo presente en el mundo de la intelectualidad, pero al que hoy en día pocos recuerdan en los círculos del poder, particularmente ciertos gobernantes.

Esto es por demás lamentable, porque si alguien sabía del poder y de la importancia de la ley era él, que había sido miembro del Senado romano y, como tal, tenido acceso a diversas magistraturas, desde cuestor y pretor hasta cónsul en los tiempos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, del que fue tutor. Función en la que prácticamente encabezó al Imperio mientras su pupilo se convertía en adulto. Periodo al que Trajano considerará como el más justo gobierno de toda la época imperial, aunque el precio que debió pagar fue el de su propia vida. Era tal su influencia en el emperador que muchos le envidiaban y al ser descubierto un grupo de conjurados que intentaba derrocar a Nerón, el líder de estos y antiguo alumno suyo -Pisón- incluyó su nombre entre los instigadores, a pesar de ser inocente. La reacción de Nerón no esperó: ordenó su ejecución. Séneca se adelantó y se cortó las venas. No podía esperarse de él otra cosa. Por algo pasaría a la historia como el principal exponente del estoicismo clásico y quien hizo de éste la principal ideología del imperio romano en su tiempo.

Originario de Córdoba, durante su adolescencia Séneca permaneció por varios lustros en Alejandría, donde comenzó a estudiar las diversas ciencias naturales y de la tierra y, posteriormente, leyes y filosofía. En un inicio se introdujo en el pitagorismo y, más tarde -al tiempo que abrevaba de las enseñanzas de aquél que acababa de ser crucificado en Israel y que se decía hijo del Hombre- como Epicteto y Marco Aurelio, en el estoicismo, enfocando su atención en la importancia que debería revestir para todo grupo humano el respeto y la defensa de la ley. ¿Cómo entender entonces su sentencia inicial? El filósofo cordobés parte de un precepto fundamental: “no es de poderosos ni sabios injuriar”. Injuriar es cruel, repugnante, destructivo y elemental. Contener el arranque de los instintitos y actuar con templanza y prudencia, requiere de un elevado estado de ánimo, pues toda injuria es hija de la ira, “locura breve”, que al impedir al hombre dominarse lo vuelve obstinado y terco, sordo a todo consejo, inhábil para distinguir lo justo de lo verdadero, transformándolo en un ser convulso, descompuesto, feroz, irracional, aislado y vengativo; impidiéndole ver que todo aquel que injuria a los otros, antes que ser enemigo de ellos, lo es de sí mismo, porque el que no se sabe gobernar a sí mismo, menos puede gobernar a los demás, a diferencia de la virtud que es elevada y sublime.

Al mismo tiempo y como buen naturalista de origen, Séneca sostendrá que el lógos (palabra) es vínculo entre causas y efectos de nuestra vida a través de la razón divina, la cual tiene en las leyes naturales su principal manifestación. En ese sentido, sólo respetando la ley podemos aspirar a ser virtuosos, porque “lo que la ley no veda, puede vedarlo el pudor”; “lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad” y “lo que no prohíbe la ley, lo prohíbe la rectitud”. En pocas palabras, los alcances de la ley son supremos y sólo la moral puede complementar sus vacíos, pero no suplantarla. De ahí que nadie esté facultado y mucho menos el gobernante para actuar impúdicamente, esto es, al margen o, peor aún, en contra de lo dispuesto por la ley.

Evocado por San Agustín, Dante, Petrarca, Santo Tomás, Erasmo, Montaigne, Descartes, Rousseau, Calvino, Baudelaire y Balzac, en Séneca encontramos uno de los pilares del humanismo. “¡Quieres ser grato a Dios? Sé bueno, los hombres se destrozan mutuamente”. Su mejor ejemplo: el tirano que, al ser inclemente y carecer de autocontrol, se erige en cabeza de un reino en el que imperan crueldad, turbulencia, obscuridad, miedo y desconfianza, haciendo de esta forma execrable al régimen que encabeza. Gobernante al que esboza en su protoensayo sobre la clemencia y en su “Consolación a Polibio” y al que dedicará como gran dramaturgo latino su tragedia “Edipo tirano”, horrorizado e indignado por la violencia del que se aferra al poder, aún a sabiendas de que su estadía en él es breve: “nadie conserva largo tiempo el poder por la fuerza”, dirá. Obra que inspirará a Voltaire su “Brutus” (1730) y “La muerte de Julio César” (1736), al analizar el derecho de un pueblo a derrocar a su tirano por bien de la república.

Sí, la República romana fue el periodo cumbre de la legalidad en Occidente. Su declive comenzó cuando el emperador desplazó al Senado y absorbió las potestades legislativa y judicial hasta pulverizar a la norma al imponer como ley su única y exclusiva voluntad. Cuando la historia se repite y una República está en crisis, es responsabilidad de los pueblos contener a la tiranía y defender al Estado de Derecho.





