La responsabilidad al decidir el sentido de nuestra vida

Vengan dolores y llantos de años,

¡Si sólo un instante vale una vida!





(Vengan dolori e rimpianti di anni

Se un attimo solo vale una vita!)





Uberto Zanolli





Vivir es sufrir, pero sobrevivir es encontrar sentido a dicho sufrimiento. Ése es el reto principal. Ése es nuestro reto. Y lo es porque nadie puede decirle a otro cómo o dónde poder encontrar dicho sentido: todos y cada uno de nosotros debemos encontrarlo por nuestros propios medios ya que, si alguien es capaz de reconocer dicho sentido, no es otro que nosotros mismos. Sí, los únicos que podemos identificar aquello que pueda ser lo que da sentido a nuestra existencia y que, al dársela, evita en consecuencia que nos perdamos dentro de un vacío o anomia vital en la que, al encontrarnos sin rumbo, guía, esperanza o razón para existir, terminemos por dar fin a una existencia sin sentido.

Conclusión a la que arribó el padre de la logoterapia y del análisis existencial y fundador de la Tercera Escuela de Psicología: el psiquiatra y neurólogo Viktor Frankl (1905-1997), luego de sufrir en carne propia el terror de los campos de concentración nazis, confirmando así lo que antes hubiera anticipado el propio Friedrich Nietzsche, al que Frankl evoca: “Quien tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo”. La cita nietzscheana original, proveniente del ensayo Götzen-Dämmerung o El crepúsculo de los ídolos, en el apartado de sentencias y flechas: “Sprüche und Pfeile”, dice: “Cuando uno tiene su propio ¿por qué? de la vida se aviene a casi todo ¿cómo?”. No en balde otro de sus aforismos serìa: “todo lo que no me mata, me hace más fuerte”. Aserto que en términos de Frankl implica: “no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aún en las peores condiciones, como el hecho de saber que la vida tiene un sentido”.

Cuando tenemos un sentido, es decir, una razón o un por qué por los cuales querer vivir, no importarán el sufrimiento, los dolores, las ofensas, las angustias, los miedos: lucharemos por no sucumbir y seguir siempre adelante. Krankl lo comprobó no sólo consigo mismo sino cuando en las últimas semanas de su internamiento bajo el régimen nazi pudo dar asistencia clínica a otros presos. Allí confirmó que sólo aquéllos que tenían una razón de vida, sólo aquéllos que tuvieron un por qué querer sobrevivir, lo lograron: eran los candidatos naturales (los más aptos) para sobrevivir a “la guerra de nervios y la vivencia única e inolvidable de los campos de concentración”.

¿Incidía de alguna forma este tipo de reclusión en la mente de los cautivos?, se pregunta Frankl y su respuesta es que en este necro espacio carcelario todo era una invitación a vivir de cara a los más grandes horrores, en medio de la más grande de las tristezas y depresiones, siendo forzado a la convocatoria del sufrimiento y de la muerte. Máxime cuando el prisionero había sido separado de sus seres más queridos o, peor aún, cuando había sido testigo de su atroz ejecución. Despojado de toda liga familiar y de todo lazo amoroso, no había mayor razón para seguir viviendo.

¿Qué hacer entonces? En Auschwitz y en Dahau, donde fue recluido Frankl, el camino más “fácil” para salir del horror era “lanzarse contra la alambrada”, ya que la alambrada de púas estaba electrificada. Pero había otros caminos. Uno era permitirse cauterizar ante las emociones, sucumbir ante el hastío y refugiarse en un vacío existencial, que podía ser pasivo o bien despertar tendencias agresivas hacia la búsqueda de placer, tanto sexual, como de poder y de dinero. Vacío existencial que a la postre acababa también con el individuo.

El otro camino era huir hacia el interior, retrotrayéndose en lo más hondo del ser, desarrollando una vida íntima de inmensa riqueza interior y libertad espiritual, hasta encontrar aquello que para cada ser podría constituir el “sentido de su vida”, la “esencia de la existencia”: no otro que la racionalización del por qué vivir y que Frankl hizo epicentro de la que sería su psicoterapia de vida. Un enfoque psicoterapéutico que había sido esbozado a mediados de los años veinte por el propio Sigmund Freud, en el sentido de cura a través de la palabra, y que con Frankl se comprobó amplia y plenamente con los prisioneros nazis, desde el momento en que a esta cura la redefinió como la sanación a través del sentido. Esto es, enfrentando al sujeto con la “finitud” de la vida y con la “finalidad” de lo que él creía de sí y de su vida, con el objeto de hacerlo consciente de sus propias responsabilidades, de tal modo que él y sólo él pudiera identificar su tarea de vida, decidiendo entre hacerse responsable “ante la sociedad o ante su propia conciencia”.

Un “sentido de la vida” que el sujeto habrá de encontrar no dentro de sí sino en el propio mundo que le rodea -comenzando por el sufrimiento que deja de ser tal cuando se encuentra el sentido de dicho sufrimiento-, al responsabilizarse cuando realiza una elección, al ser el hombre permanentemente es su propio determinante, pues como dijo Frankl: son nuestras decisiones, no las condiciones, las que determinan quiénes somos.





