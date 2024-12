La respuesta a las amenazas de Donald Trump

por Gustavo Adolfo Ramírez Paredes





El pasado 25 de noviembre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Social Truth, reiteró la amenaza de gravar con 25 por ciento las exportaciones mexicanas, si no se detienen los flujos migratorios y de narcotráfico, lo cual confirma que, una vez que tome posesión se dará inicio a una nueva etapa en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos caracterizada por fuertes tensiones.

Lo anterior recibió como respuesta, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, una carta que fue presentada en la Conferencia de Prensa en Palacio Nacional al día siguiente. En ella se señala que nuestro país ha mostrado disposición a evitar que continúe la epidemia de fentanilo y a colaborar para reducir los flujos de personas que arriban a la frontera común, advirtiendo que esos temas no se atienden con amenazas y aranceles. Sin embargo, la parte central de la misiva plantea que por cada arancel que se imponga a los exportadores mexicanos habrá uno de nuestra parte.

Si bien, hay opiniones divididas por parte de los analistas, por un lado, entre quienes consideran que así se debe negociar con Trump y que tenemos con qué responder, porque, además, lo permite el T-MEC, y, por otro, quienes consideran equivocado el estilo y el tono de la respuesta, conviene intentar hacer una mínima puntualización de los principales aspectos que están en juego.

En primer lugar, al mismo anuncio de gravar con impuestos a las importaciones de Canadá, su Primer Ministro, Justin Trudeau, quien terminó teniendo una relación tensa con Trump en su primer periodo, optó por comunicarse telefónicamente con el presidente electo. No obstante que no hay mayor información del contenido de la conversación, al parecer se dejaron abiertos los canales de comunicación.

En el caso de la presidenta Sheinbaum la decisión de exponer una carta que hasta ese momento no se había enviado parece un acto para consumo interno, pero que pudo haber generado una tensión mayor por la advertencia de utilizar aranceles espejo. La posterior llamada telefónica que sostuvo con Trump pudiera haber desactivado la posibilidad de profundizar las diferencias, al menos por el momento.

En segundo lugar, de acuerdo con algunos especialistas, la verdadera intención del futuro ocupante de la Casa Blanca podría no ser imponer aranceles (aunque en su primera administración lo hizo frente a las importaciones mexicanas acero y aluminio), sino presionar para reducir la migración indocumentada a su país y dar la impresión que está obligando al gobierno mexicano a enfrentar el tema del fentanilo. Otros especialistas consideran que Trump no cumplirá su amenaza porque los aranceles producirían una mayor inflación y podría esperarse protestas de las empresas transnacionales que verían afectada su competitividad en el mercado global y, con las cuales se deben tender puentes, como posibles aliadas.

Empero, esto podría no importarle tanto, sino que su objetivo podría ser presentarse ante su país como el negociador que puede obligar a su vecino a responder ante lo que considera como graves amenazas. Aun pudiéndose tratar sólo de advertencias, el grado de importancia de las presiones significa serias preocupaciones para la administración de Sheinbaum que apenas cumplirá dos meses en los próximos días.

En tercer lugar, no sólo para México sino para otros aliados tradicionales de Estados Unidos, como el propio Canadá o los miembros de la Unión Europea, es complejo negociar con Trump, por su carácter impulsivo, alejado de las formas diplomáticas. A esto hay que agregar su enorme capital político en su segundo período, además de su anuncio de comportarse como un dictador en el primer día de su mandato. Por ello, parece aconsejable no dar una imagen de que podemos responder en la misma proporción de las acciones en contra de nuestros intereses o mantener la postura de que la raíz del problema del narcotráfico es su consumo.

Igualmente, con Trump la utilización de frases utilizadas como supuesta solución al desafío del a ese enorme desafío del tipo de “Abrazos no balazos” llegaron a su fin. Diseñar una estrategia de negociación donde se puedan ofrecer propuestas aceptables para los dos países es un trabajo no sencillo pero necesario, si no se quiere profundizar las divergencias frente a dos temas en el horizonte cercano: la relocalización de inversiones en nuestra frontera norte o nearshoring y la revisión del T-MEC en 2026.

Dr. en CP y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la FCPyS-UNAM y Profesor de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ESCA Tepepan del IPN.