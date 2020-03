El siglo XX estuvo marcado por movimientos armados que propiciaron profundas transformaciones, como fue el caso de la Revolución Mexicana. En este siglo XXI, se aproxima una gran revolución, que no lucha con las armas sino con las ideas, la revolución de las mujeres que, estoy segura, reorientará el rumbo del país y del mundo.





No se trata de un tema político, de partidos o de corrientes ideológicas, sino de la necesidad de erradicar de nuestra sociedad todos los tipos de violencia contra las mujeres, por ello, me llama la atención que morena nos regatee el derecho a manifestarnos, en lugar de entender que es imposible que las cosas vayan bien si no tenemos una política pública integral que erradique la violencia feminicida que se está apoderando de México.





El país no va a avanzar mientras morena siga recortando el presupuesto que, para este año, sufrió una reducción sustancial en rubros como mujeres del campo, fomento a la economía social, programa de apoyo al empleo de las mujeres, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, salud materna, sexual y reproductiva, microcréditos para el bienestar, refugios, estancias infantiles y Centros de Justicia para las Mujeres. En lugar de ello, se aprobó un presupuesto orientado a programas clientelares.





Si no se empodera a las mujeres, no se le brindan condiciones de igualdad para desarrollarse plenamente, no se incentiva la independencia económica y no se implementan programas que fomenten nuevas masculinidades, México seguirá derramando sangre por la violencia feminicida.





Las mujeres no queremos ocurrencias de un partido que fomenta un Estado machista y patriarcal, queremos políticas públicas integrales, medidas de protección efectivas, mecanismos de acceso a la justicia, libertad y respeto a nuestros derechos.





Mientras no se invierta en las mujeres, mientras no se escuche el grito de una sociedad que clama justicia y sigamos retrocediendo en los derechos conquistados, el país no va a estar bien. En tanto, ya es imparable, la revolución de las mujeres, está aquí.





Secretaria General del CEN del PRI





