La revolución en frío

Hace casi 200 años, para ser más preciso en 1835, Jacob Perkins, de nacionalidad inglesa, fabricó y patentó el primer refrigerador en la historia de la humanidad. En ese momento el invento no tuvo ningún éxito en el mercado y llegó a ser rechazado por la Iglesia, no cabe duda que los inventos revolucionarios generan cambios paradigmáticos y no siempre son bien recibidos; pero el refrigerador era una necesidad que, con los años, se ve más que patente, hoy no concebimos nuestra vida sin un refrigerador en casa.

Obviamente este gran descubrimiento ha ido evolucionando y con el tiempo ha podido ofrecer un nivel de sofisticación gigantesca manteniendo los alimentos frescos por más tiempo, pero con la mayor conveniencia para los usuarios.

Por supuesto que mantener frío un alimento suena fácil y así lo piensan algunas compañías que, literal, ofrecen cajas con electricidad que producen aire frío al interior, pero echan a perder los alimentos pronto, generan malos olores, gastan muchísima energía y no son muy confiables a la hora de tener algún desperfecto.

Hoy, no basta con solo “enfriar” un poco, hay que hacerlo bien y, sobre todo, cuidando el planeta y la economía familiar. La siguiente semana la surcoreana LG Electronics hará oficial la llegada del primer refrigerador con los UV capaz de eliminar gérmenes y ahorrar hasta 32 por ciento de energía en comparación con refrigeradores con motor convencional.

El refrigerador LG Instaview Door-in-Door con UV Nano está equipado con un compresor lineal que llega a ahorrar hasta 32 por ciento de energía. Algunos estudios comentan que es el refrigerador el responsable de más de 30 por ciento del consumo de energía en casa, así que si se trata de cuidar el planeta y ahorrar energía, este nuevo refrigerador es una garantía.

La tecnología Uvnano es capaz de eliminar hasta 99.99 por ciento de bacterias cada vez que el dispensador de agua es utilizado y así quedará libre de gérmenes y totalmente higiénico para su uso. El Door-in-Door es una puerta pequeña dentro de la puerta principal y permite acceder a los alimentos que más utilizamos, pero sin abrir toda la puerta principal y así mantener más tiempo el aire frío y gastar menos energía.

Pero esta puerta tiene un truco, al tocarla dos veces con la mano, como tocando una puerta, se ilumina por dentro y permite ver el interior sin abrir la puerta; cientos de veces abrimos la puerta del refrigerador para “ver qué hay” y así dejamos escapar frío. Un refrigerador moderno debe poder tener inteligencia artificial y conectarse a nuestros dispositivos; la plataforma ThinQ es la responsable de integrar y dotar de inteligencia a este refrigerador que puede avisarnos cuando dejamos una puerta mal cerrada, aumentar o disminuir la potencia del frío a la distancia o simplemente avisarle que voy a estar de vacaciones y así el refrigerador bajará su consumo al mínimo en el entendido que nadie abrirá la puerta y si así fuera, nos avisa de inmediato. Sin duda, hoy no solo se trata de enfriar alimentos y regresar al año 1835, se trata de cuidar el planeta, cuidar la comida y hacerlo de la manera más cómoda.