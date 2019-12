La ruta del T-MEC

El Senado de la República consumó la aprobación del protocolo modificatorio del T-MEC con un amplio consenso entre las fracciones parlamentarias, pero habrá que esperar que el congreso de Estados Unidos y Canadá hagan su parte para que el acuerdo comercial sea ratificado.

“En México ya cumplimos. Ahora corresponde hacer lo propio al congreso de Estados Unidos y Canadá”, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y las expectativas son para que antes de que concluya el año se pueda cantar victoria, pero eso es el mejor de los deseos.

El propio secretario de Relaciones Exteriores,Marcelo Ebrard, prevé que el Congreso canadiense será el último en concluir el proceso, ya que ocurriría hasta febrero de 2020. "En el caso de Canadá va ser en febrero del año que entra porque su trámite parlamentario va a ser más lento", explicó.

En el caso de Estados Unidos confió que sea antes del 20 de diciembre, y al menos parece que el camino está despejado, luego del consentimiento de los demócratas a los acuerdos alcanzados, sobre todo en materia laboral, aunque el tema podría ser desplazado de las prioridades por el juicio político contra el presidente Donald Trump.

El canciller sustenta sus expectativas que tiene el gobierno de México, en el hecho que de lo contrario no se habría firmado este acuerdo el pasado martes el protocolo de modificación entre los negociadores de los tres países.

Jesús Seade, encargado de la negociación del gobierno mexicano, ha mostrado también su optimismo ha señalado que ese asunto no retrasará la firma del T-MEC, mientras que la líder demócrata, Nancy Pelosi también consideró que una cosa no tiene que ver con la otra. Sin embargo, ha señalado puede no ser ratificado por el Congreso de norteamericano antes de que finalice el año.

Hay quienes ven el respaldo de los demócratas al acuerdo como una importante victoria legislativa para el presidente Donald Trump, justo el mismo día que presentaron cargos formales en el proceso de juicio político, pero todavía falta el paso más importante en el Congreso estadunidense, quiérase o no.

Por lo pronto, la certidumbre en los mercados financieros del país se empezó a asomar tras la firma del protocolo modificatorio del tratado y el Senado de la República volvió a dar un paso adelante para apurar a sus socios comerciales a ratificar el acuerdo.





