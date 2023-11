La democracia no termina con los resultados electorales. La rendición de cuentas por parte de los gobernantes es lo más importante. Comunicar diariamente a través de mensajes en las redes socio digitales, conferencias de prensa y entrevistas son mecanismos para comprobar que se cumplen las promesas electorales; sin embargo, la saliva no es suficiente para gobernar; ya que la realidad es el único contrapeso de los discursos políticos. Pero mejor vamos por partes:

Las encuestas electorales son un instrumento para mostrar la popularidad de los suspirantes; aunque no siempre ser popular significa que eres el mejor. En estas semanas diferentes mandatarios estatales y alcaldes de la CDMX han comunicado sus informes de gobierno, en algunos casos, como un preámbulo para iniciar sus campañas electorales para competir por un nuevo cargo de elección.

Por ejemplo, en realidades alternas, hay mandatarios que a pesar de que se les cuestiona con datos generados por su propia administración; responden a sus críticos, cuando no le favorece la información, que ellos tienen otros datos; incluso cuentan con la habilidad para hablar por más de 120 minutos sin beber una sola gota de agua; y ahí la muestra de que les sobra saliva, pero de lo que carecen es de argumentos, ya que están rebasados. No se trata de improvisar, sino de planear.

Otros personajes han logrado lo impensable en territorios caracterizados por las protestas sociales. Por ejemplo, cuando uno visitaba la tierra de los presidentes Porfirio Díaz y Benito Juárez, lo más normal era observar que en las explanadas públicas cientos de personas permanecieran en campamentos. El legado de Alejandro Murat fueron los constantes enfrentamientos en las calles.

Esta semana en esa entidad el actual mandatario y vocero de la primavera Oaxaqueña repitió constantemente los siguientes mensajes en el marco de su primer informe de gobierno: “Con trabajo, este gobierno está transformando la historia de Oaxaca”. En un análisis de contenido de su discurso el miércoles 15 de noviembre Salomón Jara mencionó las palabras: Transformar, resultados, inversión, entregas, construcción, implementación, etcétera.

Destaca en su discurso un proyecto transexenal de todo México, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con Giovanni Vázquez, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, se consolidará en 25 años, donde, dicen los que saben, entrará materia prima y saldrán mercancías, con una ubicación estratégica para el mundo, que pondrá a competir al Bajío y la frontera norte con el sur del país; y se estima que aportará 5% del PIB.

Ya casi para terminar, Fernando Escalante Gonzalbo en Ciudadanos Imaginarios afirma que necesitamos que estos exijan la rendición de cuentas. Este proceso no solo debe ejercerse en elecciones; sino es una tarea diaria; como cuestionar a las autoridades ¿Cuál el destino de los recursos presupuestales? La democracia no se salpica solo con saliva en los discursos de los gobernantes, ya que la retórica y el uso del marketing intentan maquillar la realidad, sin embargo, se ha demostrado que no se puede ocultar la verdad a los ciudadanos. Aunque hay excepciones, como Oaxaca, donde sí se está caminando por la izquierda y próximamente se implementará la educación media superior gratuita en todo el estado. Al tiempo.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco