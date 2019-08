La salud del Presidente de la República, incluida su seguridad, es un asunto de interés general y social, público. He de aclarar que es muy grave y absolutamente equivocado confundir el Derecho con la ley, y menos aún con la Justicia. Es obvio que deben coincidir y más aún, ser afines, contiguos, similares, en el sentido de que la Justicia se debe manifestar en la ley y expresar en el Derecho. Aunque este “deber ser” no siempre se cumpla. De aquí resulta que la ley no ha de decirlo todo de manera exhaustiva, siendo que por eso son tan importantes la deducción y la inducción jurídicas.

Ahora bien, así las cosas, sería absurdo que la Constitución, sentados sus principios fundamentales, entrara en el terreno siempre sinuoso de los detalles y “menudencias legales” que confunden e incluso obstruyen el camino de la legalidad y de la constitucionalidad. Hay cosas que se infieren del cuerpo constitucional y legal, que se deducen de él, que se desprenden de él sin perder su consistencia jurídica.

Digamos que son parte de un todo, inherente a éste y consubstancial al mismo. Por ende caer en la tentación de querer precisar eventos y acciones posibles enreda al legislador e impide la justa aplicación de la norma jurídica. Es el error del casuismo que ignora la complejidad de lo individual. En tal virtud la salud del Presidente de la República es algo inherente al derecho y obligación políticos a elegirlo, o sea, al voto o sufragio.

En consecuencia no habría por qué ponerlo en la ley. Es que hay un sentido común jurídico que es parte esencial de cualquier mandato legal o constitucional, que se deduce del mismo. El pueblo elige a alguien para ser Presidente de la República suponiendo que se halla en el pleno uso de sus facultades para serlo. Suposición que se debe comprobar plenamente antes de la elección, después de ella y también durante el transcurso del mandato.

El elector tiene derecho a saber cómo está la salud del Presidente porque se trata de algo que guarda relación directa con su capacidad para desempeñar el cargo. Agréguese que un deterioro en su salud, o algo peor, se vuelve una cuestión de Estado. Por lo tanto el Congreso de la Unión tiene la facultad, en concreto la Cámara de Diputados, que le es inherente, de indagar acerca de esa salud, lo cual se extiende hasta el espacio de todos los representantes de elección popular y llegado el caso hasta el Poder Judicial.

Pero insisto, tratándose del Presidente y habida cuenta de que en los términos del artículo 80 de la Constitución es el único depositario del ejercicio “del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión”, sería absurdo suponer que puede “ejercer” ese cargo y cumplir con su altísima responsabilidad de “ejecutar” -poner por obra todo lo que constitucionalmente le corresponde- careciendo de buena salud -que es el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones-. En suma, no basta con que el Presidente informe a la opinión pública sobre su salud.

Es imprescindible que ese informe sea dado y difundido por la Cámara de Diputados. Sin embargo toda solicitud al respecto de informar ha de estar debidamente fundada y motivada conforme al artículo 16 de la Constitución, lo que elimina de suyo cualquier solicitud baladí o de muy compleja y obtusa probanza. Por último y como la Constitución no es muy lúcida en la materia imagínese el lector la catástrofe política, por decir lo menos, que sería la incapacidad física o psíquica del único depositario del ejercicio “del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión”. Se está, pues, ante un asunto de enorme trascendencia nacional y que es de Estado por su propia naturaleza.

