La Sirenita en un mar de opiniones

El trailer de la versión live action de la película La Sirenita ha sido el tema de un sinfín de discusiones y reacciones en internet desde su estreno el pasado viernes 9 de septiembre. La razón detrás de ello es la elección de la actriz que interpretará a la protagonista, la actriz Halle Bailey que no es pelirroja y con ojos azules y tez blanca (como la Ariel original) sino que es afroamericana. Los 18 segundos que Halle Bailey aparece en el trailer interpretando a Ariel fueron suficientes para inspirar desde reacciones conmovedoras como de niñas afroamericanas viendo a Halle interpretar a Ariel y sintiéndose emocionadas porque se sienten identificadas con ella, hasta personas reclamando sobre cómo el color de piel de Halle no la hacía apta para interpretar este personaje (véase el hashtag #NotMyAriel en Twitter). El debate en internet se ha volcado hacia que, las personas que argumentan que Halle no es adecuada para el personaje de Ariel, lo hacen por motivos racistas más que por nostalgia del aspecto de la caricatura original. Estos comentarios iniciaron desde 2019 (cuando se anunció que ella interpretaría este papel) y se intensificaron con el lanzamiento del trailer oficial.

La película está inspirada en el cuento original de Hans Christian Andersen, publicado en 1837. En este cuento la Sirenita tiene que pasar por experiencias muy duras y el final no es feliz como en la película. Se podría entonces decir que las libertades creativas se han tomado desde que la versión animada de La Sirenita se estrenó en 1989.

Vale la pena mencionar que, a diferencia de otras películas clásicas de Disney como Mulan o incluso otras más recientes como La Princesa y el Sapo y Encanto, la historia del personaje de La Sirenita no está arraigada en su origen étnico y sus luchas como tal. Por lo tanto -incluso dejando a un lado el hecho de que las sirenas son seres ficticios- el color de su piel no agrega o resta nada a la narrativa principal del personaje y su participación en la historia. También vale la pena mencionar que la historia original muestra ciertos comportamientos y valores que no van muy de la mano con el discurso de empoderamiento femenino de los años recientes.

Considero que una de las lecciones más importantes del fenómeno de la respuesta de este trailer (y quizá se pueda extender al casting en general) es a quiénes va dirigido. Disney suele apostar por blockbusters para toda la familia, pero en este caso no parece que su público primario sean aquellos que quieren una réplica exacta de la película original, que parecen ser personas de generaciones más avanzadas o simplemente quienes no están de acuerdo con el casting. Está más que claro que una productora de la talla de Disney no da pasos en falso y es seguro que la selección del casting pasó por varios filtros y discusiones antes de ser finalizada.

Por otro lado -y quizá esta sea la lección más importante- las marcas han demostrado que quieren ir hacia dónde la cultura se dirige y no hacia dónde ha estado. Disney tiene una historia de varias décadas creando personajes primordialmente blancos, eurocéntricos y con valores tradicionales. Si durante los años recientes han puesto diferentes historias y personajes al centro, esto significa que ellos también desean dirigirse hacia otros lugares. Y esto no es más que una exigencia que la cultura le pone a las marcas para que puedan seguir siendo relevantes entre el público, y solo aquellos que prueban ser altamente adaptables pueden pasar esta prueba.