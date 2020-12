La "tercera ola" de Covid-19

A finales de 2019, al escribir mi colaboración para este espacio, comentaba que cerrábamos un año caracterizado por la incertidumbre. Esto, derivado de la agudización de dos principales problemas: la violencia y la inseguridad.

Estamos por terminar este 2020 y aquella situación no sólo no ha cambiado, sino que ahora es más compleja dadas las circunstancias que nos toca vivir. Existen nuevos retos. Todos son igual de importantes, pero indudablemente la vida y la salud de los mexicanos están por encima de todo.

La pandemia se convirtió en la gran prueba para todos: gobiernos y ciudadanos. Los pronósticos se cumplieron y nos llegó la “segunda ola” de contagios, con más agresividad que la “primera”, de la que nunca logramos salir.

En varios países de Europa -Reino Unido, España, Francia, Italia, Alemania y Bélgica- la “segunda ola” se atribuye a que durante el verano los jóvenes bajaron la guardia y retomaron conductas de riesgo. El resultado fue que se convirtieron en los principales agentes de contagio entre familiares e integrantes de su círculo más cercano.

Pero aquí en México los protagonistas no son únicamente jóvenes -aunque esto no los exime de ser uno de los sectores que más desafía o no les importa acatar las medidas de cuidado-, sino prácticamente personas de todas las edades que literalmente abusaron o se excedieron del relajamiento de la cuarentena.

Una buena parte de la sociedad sigue sin respetar las medidas sanitarias. Lo mismo organiza reuniones de más de 10 personas, satura lugares públicos, no respeta la sana distancia y toda la lista de recomendaciones que ustedes y yo tenemos más que presente cada día.

En el caso de los gobiernos, empezando por el federal y varios a nivel local, renunciaron a asumir medidas más drásticas y así evitar los costos políticos de una nueva parálisis de la actividad económica y social. Las sanciones o multas anunciadas no sirvieron para una sociedad ansiosa de hacer su vida normal.

Un nuevo confinamiento fue pospuesto a pesar del acelerado incremento de contagios y de que la saturación hospitalaria prácticamente llegó al límite en varias entidades. El color “naranja” del semáforo epidemiológico perdió credibilidad y en su lugar se recurre a confiar en la buena voluntad de las personas, que ya lo hemos dicho, tampoco pone de su parte.

Ante la llegada de la “segunda ola”, desde octubre y noviembre los países europeos optaron por nuevo confinamiento con fuertes restricciones, las cuales se resisten a relajar aún en esta temporada decembrina. Si bien la emergencia no está del todo controlada, los registros indican que el pico de contagios se ha superado y se encuentran en un proceso de casos confirmados en descenso.

Pero también, hay otra razón muy importante -y aquí radica el propósito de este artículo- por la que Europa no tiene previsto suavizar las restricciones: si las medidas vigentes se empezaran a derogar en lo que resta de este diciembre, para los días finales de este 2020 o principios de 2021, aquellos países estarían entrando rápidamente a la “tercera ola”, de acuerdo con sus proyecciones.

Desde luego, en Europa está el debate en torno a flexibilizar algunas medidas para permitir que las familias se reúnan en estas fechas o que los sectores económicos más castigados tengan un respiro; pero por ahora, la prioridad es evitar la “tercera ola” y evitar también un tercer confinamiento.

Hay otro factor que México no puede pasar por alto. Recientemente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que si se relajan las medidas y si los países europeos no construyen la infraestructura necesaria, se corre el riesgo de la “tercera ola”. Esto vislumbran en Europa, que fue una de las primeras regiones en padecer los efectos del Covid-19; pero esta misma región también se ha convertido en un espejo de lo que posteriormente se registra en nuestro continente.

A pesar de que la aplicación de la vacuna ya comenzó en varios países, esto no cancela el riesgo de que a Europa llegue la “tercera ola”. Con o sin vacuna, esa “tercera ola” es una amenaza real.

Ojalá que nuestros gobiernos lo tengan presente. Ojalá que los ciudadanos y nuestros jóvenes también sean más responsables. La Pandemia no quedó en la primera ola, estamos en la segunda y no queremos otra más.

Así terminamos el año amables lectores. Las fechas que están por venir invitan a la reflexión y a la autocrítica, pero motivados por el propósito introducir cambios en nuestras vidas. Reflexionar para seguir actuando de la misma forma no tiene ningún sentido.

Hago votos porque reflexionemos que en las manos de cada uno de nosotros está la posibilidad de contribuir a que esta situación termine, más allá de lo que los gobiernos hacen o están dejando de hacer.

Deseo que, en la medida de lo posible y sin poner en riesgo la salud de nuestros seres queridos, tengan una navidad y un nuevo año en armonía y prosperidad.

*Presidente de la Academia Mexicana de Educación.